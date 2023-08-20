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MLB／貝茲太無情了！單日兩戰都敲勝利打點雙殺馬林魚

聯合新聞網／ 綜合報導
貝茲今天在雙重賽都敲出勝利打點，扮演球隊關鍵英雄。 美聯社
貝茲今天在雙重賽都敲出勝利打點，扮演球隊關鍵英雄。 美聯社

加州因為颶風影響，三場在加州的系列賽都變成雙重戰，國西霸主道奇今天在主場兩戰馬林魚，卻成為明星外野貝茲（Mookie Betts）的個人秀，他在兩場比賽都敲出勝利打點，包含第二戰的雙響砲，率領道奇兩場比賽皆以3：1獲勝，單日雙殺馬林魚，持續交易大限後聯盟最佳戰績。

貝茲在第一場比賽八局下敲出兩分打點的超前安，幫助球隊取得3：1領先；第二戰同樣在平手面接連敲出兩發陽春砲，可說是隻手決定了兩場比賽的命運。

貝茲賽後坦言，在兩場比賽間隔的四小時內，他透過小睡來補充體力，而這也收到了成效，今天是貝茲本季第五次上演單場多轟，本季已經累積34發全壘打，距離去年創下的個人全壘打新高僅有一步之遙。

「我很驚訝，但也不意外。」貝茲談到本季的全壘打產能說：「我非常努力工作，我真的非常努力才達到這樣水準的成績，我並沒有特別關注數字，我只想贏球，這就是我關心的一切。」

今天道奇主場舉辦詹姆斯（LeBron James）搖頭公仔之夜，貝茲在開轟後回本壘也向看台上的詹姆斯致意，而詹姆斯則和人群一同起立鼓掌，並舉起球帽回敬。

賽後貝茲談到與這名NBA傳奇球星之間的互動，他表示彼此關係可以追溯到很久以前，多年來兩人見過面並交談數次，「我的意思是，他只是個普通人，就像是另一名我的朋友對我說『做得很好』，只不過他剛好是詹姆斯。」

詹姆斯曾在2020年道奇打世界大賽時推文讚揚貝茲；而貝茲則曾在詹姆斯登頂NBA歷史得分王時，錄製一段慶賀影片，兩人甚至不約而同提出道奇、湖人和NFL的公羊隊應該在洛杉磯聯合辦一場冠軍遊行，儘管這最終並沒有發生。

洛杉磯 LeBron James 貝茲

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