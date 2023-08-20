MLB／跑傳速度封頂 紅人最速男「本壘到本壘」再創隊史紀錄

紅人隊大物新秀克魯茲（Elly De La Cruz）不愧是大聯盟「最速男」，擁有史上最速傳球紀錄還不夠，今天更展現腳程，從本壘跑回本壘僅耗費15.30秒，創下紅人隊史紀錄，只不過紅人仍以3：4敗給藍鳥隊。

克魯茲的電光石火跑壘在4局下1壘有人時出現，克魯茲從藍鳥先發投手巴塞特（Chris Bassitt）手中敲出一顆深遠的右外野飛球，差一點就出牆形成全壘打，只不過這一球打到牆上後，彈到右外野手畢吉歐（Cavan Biggio）難以攔截的位置。

克魯茲趁機直衝三壘，結果畢吉歐回傳時，藍鳥在內野負責轉傳的、補位的兩名球員都沒接到，克魯茲發現對手失誤順勢衝回本壘得分，加上一壘跑者也回來，這一個Play讓紅人隊進帳2分。

雖然在三壘有稍微停頓一下，克魯茲這一支不算場內全壘打，僅是三壘安打加上對手失誤得分，不過從本壘跑回本壘的時間已經是自2015年Statcast開始統計以來、紅人隊最快速度，也是大聯盟本季第三快。

紅人隊在4局下加上弗里多（TJ Friedl）的陽春砲，攻下3分追平比數，然而5局上史奈德（Davis Schneider）的陽春砲為藍鳥隊再次取得領先，分數也就此凍結。