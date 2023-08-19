MLB／釀酒人打擊混戰9比8敲昏遊騎兵 暫居國聯中區龍頭
美國職棒大聯盟MLB密爾瓦基釀酒人今天於客場迎戰德州遊騎兵，釀酒人中心打者桑塔納7局上扛出超前比數的關鍵3分全壘打，幫助釀酒人最終以9比8險勝。
除了桑塔納（Carlos Santana）的超前轟，釀酒人打者康崔拉斯（William Contreras）、阿達梅斯（WillyAdames）和圖蘭（Brice Turang）都繳出單場3安的猛打賞表現。
釀酒人投手伍德拉夫（Brandon Woodruff）先發5.1局被擊出3支安打失4分，送出4次三振、2次保送，投球表現不甚理想且無關勝敗。
遊騎兵打線方面，全場敲出8支安打奪下8分，得分效率極佳，中心打者洛威（Nathaniel Lowe）和賈維爾（Mitch Garver）都有開轟表現。
遊騎兵投手希尼（Andrew Heaney）先發3.2局被敲7安掉3分，他下場之後遊騎兵陸續派出5名後援投手上陣，但又丟了6分，最終就以8比9敗給釀酒人。
釀酒人今天贏球後，本季例行賽戰績來到66勝57敗，暫居國家聯盟中區龍頭；遊騎兵戰績則降至72勝50敗，依然位居美國聯盟西區龍頭。
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