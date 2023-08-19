MLB／馬林魚五轟炸裂岡索林 道奇11連勝之路中止
道奇今日在自家主場迎戰馬林魚，不過本場先發投手岡索林（Tony Gonsolin）被打爆，僅投3.1局被挨5發全壘打狂失10分，終場道奇便以3比11輸球，中止近期一波11連勝。
馬林魚1局上索勒（Jorge Soler）敲出首打席陽春砲率先破蛋，不過道奇在下半局還以顏色，貝茲（Mookie Betts）同樣開轟追平比數。
馬林魚很快在3上又展開進攻，單局遭到索勒、伯格（Jake Burger）和史托林（Jacob Stallings）三人開轟，單局狂灌6分，4上，馬林魚打者齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）同樣開炮，直接將岡索林打退場。
後續道奇隊的孟西（Max Muncy）、奧特曼（James Outman）各有開轟，不過幫助有限，5下結束，比數已經來到11：3，後面4局雙方形成投手戰，終場馬林魚收下本場比賽的勝利。
道奇先發投手岡索林（Tony Gonsolin）被打爆，僅投3.1局被挨5發全壘打狂失10分；馬林魚阿坎塔拉（Sandy Alcantara）則是持續繳出好表現，今日先發6局被敲7支安打(3發全壘打)，掉3分，另外送出6次三振，8月4場先發防禦率僅2.48。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言