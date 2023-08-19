MLB／馬林魚五轟炸裂岡索林 道奇11連勝之路中止

道奇今日在自家主場迎戰馬林魚，不過本場先發投手岡索林（Tony Gonsolin）被打爆，僅投3.1局被挨5發全壘打狂失10分，終場道奇便以3比11輸球，中止近期一波11連勝。

馬林魚1局上索勒（Jorge Soler）敲出首打席陽春砲率先破蛋，不過道奇在下半局還以顏色，貝茲（Mookie Betts）同樣開轟追平比數。

馬林魚很快在3上又展開進攻，單局遭到索勒、伯格（Jake Burger）和史托林（Jacob Stallings）三人開轟，單局狂灌6分，4上，馬林魚打者齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）同樣開炮，直接將岡索林打退場。

後續道奇隊的孟西（Max Muncy）、奧特曼（James Outman）各有開轟，不過幫助有限，5下結束，比數已經來到11：3，後面4局雙方形成投手戰，終場馬林魚收下本場比賽的勝利。

道奇先發投手岡索林（Tony Gonsolin）被打爆，僅投3.1局被挨5發全壘打狂失10分；馬林魚阿坎塔拉（Sandy Alcantara）則是持續繳出好表現，今日先發6局被敲7支安打(3發全壘打)，掉3分，另外送出6次三振，8月4場先發防禦率僅2.48。