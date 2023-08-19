MLB／貝洛好投奪勝、吉田正尚猛敲4打點 紅襪送洋基6連敗

紅襪作客洋基球場，面對洋基進行3連戰首戰，日籍強打吉田正尚4打數2安打，包辦全隊4分打點，率隊以8：3擊退對手中止2連敗，而洋基則是苦吞6連敗，季後賽之路越離越遠。

洋基新秀布里托（Jhony Brito）剛開賽就出現大麻煩，面對紅襪前4棒通通被敲出安打，其中吉田正尚更是夯出一發全壘打，不過後面回穩，連續解決三名打者。

下一局布里托再度遇上亂流，接連被狄佛斯（Rafael Devers）、透納（Justin Turner）和吉田正尚攻破，比數此時被擴大到7：0。

洋基在3下有所回擊，勒梅休（DJ LeMahieu）敲回本場第1分，賈吉（Aaron Judge）在8下轟出2分砲將比數拉近，但幫助有限。

9下洋基連續敲出2支安打企圖反攻，迫使紅襪派上馬丁（Chris Martin）接替投球，馬丁上場後展現老將經驗，先後讓對手三振、飛球出局，成功化解危機。

紅襪先發投手貝約（Brayan Bello）今日主投6局被敲6支安打失1分，成功斬獲本季第9勝，另有4次三振；洋基先發投手布里托2.14局被敲9支安打，丟掉7分，承擔第6敗。