MLB／道奇只得1分仍豪取11連勝 官網：先發輪值是關鍵

道奇隊近期狀態火燙，今天全場只得1分仍擊敗釀酒人隊，拉出一波11連勝，官網也點出道奇戰績長紅的最大關鍵。

今天比賽形成投手戰，釀酒人推出王牌投手伯恩斯（Corbin Burnes），他主投7局狂飆9K，只被敲2安無失分。沒想到接手的牛棚投手帕揚普斯（Joel Payamps）竟被道奇捕手恩斯（Austin Barnes）轟出陽春砲，種下敗因。值得一提的是，巴恩斯打擊率僅0.136，這還是他本季首支全壘打。

THE AUSTIN BARNES GAME. pic.twitter.com/NnZvkfNspW — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2023年8月18日

道奇先發投手是交易大限前轉隊的林恩（Lance Lynn），他主投7局投出3K，被敲4安打無失分。他本季為白襪先發21場，防禦率6.47；轉戰道奇後先發4場拿下3勝，防禦率只有1.44，。

道奇在8月創下15勝1敗佳績，官網指出，先發輪值是道奇戰績出色的原因。道奇先發輪值7月防禦率高達6.15，是球隊1958年搬到洛杉磯後最差成績。不過8月老將克蕭（Clayton Kershaw）傷癒復出，林恩入隊後脫胎換骨，過去8場比賽有7場，道奇對手得分不超過2分。