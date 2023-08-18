快訊

好市多又出包！這款大蒜調味粉檢出殘留農藥

景氣近八年最慘！主計總處下修GDP至1.61%

減稅利多！基本生活費調升至20.2萬元 多口之家將受惠

MLB／道奇只得1分仍豪取11連勝 官網：先發輪值是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇捕手巴恩斯。 路透
道奇捕手巴恩斯。 路透

道奇隊近期狀態火燙，今天全場只得1分仍擊敗釀酒人隊，拉出一波11連勝，官網也點出道奇戰績長紅的最大關鍵。

今天比賽形成投手戰，釀酒人推出王牌投手伯恩斯（Corbin Burnes），他主投7局狂飆9K，只被敲2安無失分。沒想到接手的牛棚投手帕揚普斯（Joel Payamps）竟被道奇捕手恩斯（Austin Barnes）轟出陽春砲，種下敗因。值得一提的是，巴恩斯打擊率僅0.136，這還是他本季首支全壘打。

道奇先發投手是交易大限前轉隊的林恩（Lance Lynn），他主投7局投出3K，被敲4安打無失分。他本季為白襪先發21場，防禦率6.47；轉戰道奇後先發4場拿下3勝，防禦率只有1.44，。

道奇在8月創下15勝1敗佳績，官網指出，先發輪值是道奇戰績出色的原因。道奇先發輪值7月防禦率高達6.15，是球隊1958年搬到洛杉磯後最差成績。不過8月老將克蕭（Clayton Kershaw）傷癒復出，林恩入隊後脫胎換骨，過去8場比賽有7場，道奇對手得分不超過2分。

道奇 釀酒人

相關新聞

MLB／傳大都會瞄準日職強投山本由伸 美媒：比大谷更合適

大都會隊本季戰績不佳，季中也發動多筆交易，將陣中許多球星送走。儘管如此，外界仍看好老闆科恩（Steve Cohen）的口袋深度。其中《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosentha

MLB／道奇只得1分仍豪取11連勝 官網：先發輪值是關鍵

道奇隊近期狀態火燙，今天全場只得1分仍擊敗釀酒人隊，拉出一波11連勝，官網也點出道奇戰績長紅的最大關鍵。 今天比賽形成投手戰，釀酒人推出王牌投手伯恩斯（Corbin Burnes），他主投7局狂

MiLB／2A兩台將出賽 劉致榮5局7K無關勝敗 陳聖平敲雙安

旅美亞利桑那響尾蛇隊野手陳聖平2A出賽維持好手感，今天單場2安貢獻2分打點；紅襪隊小聯盟2A投手劉致榮今天先發出賽，投5...

MLB／巨人隊女教練訴懷孕心路：心情灰暗但感謝球隊支持

大聯盟首位全職女性教練納肯即將迎接女兒誕生，她接受舊金山媒體採訪表示，前陣子孕吐無法隨隊征戰，讓她陷入灰暗，並對自己感到...

MiLB／張育成今過28歲生日 回3A首戰內野隊友都上過大聯盟

旅美好手張育成日前遭紅襪隊DFA，後來決定回3A繼續打拼。今天是他28歲生日，也迎來回3A後首戰，總計4打數0安打，吞下1次三振。 紅襪3A今天在主場迎戰洋基，先發內野成員今年都曾在大聯盟出賽過

MLB／老將摩頓6局無失分 勇士3連戰橫掃洋基

美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士今天於主場迎戰紐約洋基，投手莫頓先發6局無失分，幫助勇士以2比0取勝，在3連戰系列賽橫掃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦