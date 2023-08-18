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MLB／傳大都會瞄準日職強投山本由伸 美媒：比大谷更合適

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大都會隊本季戰績不佳，季中也發動多筆交易，將陣中許多球星送走。儘管如此，外界仍看好老闆科恩（Steve Cohen）的口袋深度。其中《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）就指出，他們會瞄準日職歐力士隊王牌投手山本由伸

薛則（Max Scherzer）先前透露，大都會告知他明年是過渡賽季，不會在自由市場花大錢。不過羅森索仍相信大都會將搶人，目標不是3、40歲的資深投手，而是現年25歲的山本由伸。大都會總管艾普勒（Billy Eppler）今年曾飛往日本看山本由伸投球，羅森索指出，山本過去在日職連拿2座澤村賞，本季防禦率只有1.50，也許他引起的熱潮會輸大谷，但肯定足夠轟動。

美媒《FanSided》也撰文指出，球探對山本由伸的指叉球和曲球評價很高，且出手速度和控球能力都很好，比今年轉戰大都會的日籍強投千賀滉大還強。山本日職生涯防禦率為1.79，千賀則是3.30，千賀在大都會表現優異，山本更不用說。

該報導分析，簽下大谷可能需要一份10年鉅約，合約結束時大谷已經快40歲，很難期待他能保持現在的身手。如果大都會簽下山本和幾位能吃局數的先發投手，明年球季仍有競爭力，山本是比大谷便宜、年輕及更合適的選擇。

大都會 大谷翔平 山本由伸

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