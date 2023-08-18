快訊

中國大陸面臨雷曼時刻 北京當局的停損點會到哪裡？

不滿鄰居車停家門口 主播簡立喆折彎雨刷毀損起訴

馬祖官兵沒肉吃！岸巡隊中校侵吞64箱罐頭 士檢偵結起訴7人

MiLB／2A兩台將出賽 劉致榮5局7K無關勝敗 陳聖平敲雙安

中央社／ 台北18日電
紅襪隊小聯盟2A投手劉致榮今天先發出賽，投5局飆出7次三振，失掉1分責失分、無關勝敗。 截圖自Portland Sea Dogs官方推特
紅襪隊小聯盟2A投手劉致榮今天先發出賽，投5局飆出7次三振，失掉1分責失分、無關勝敗。 截圖自Portland Sea Dogs官方推特

旅美亞利桑那響尾蛇隊野手陳聖平2A出賽維持好手感，今天單場2安貢獻2分打點；紅襪隊小聯盟2A投手劉致榮今天先發出賽，投5局飆出7次三振，失掉1分責失分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟賽事響尾蛇隊2A今天與西雅圖水手隊2A交手，響尾蛇隊台灣野手陳聖平先發打9棒、守二壘。陳聖平3局下首打席敲出右外野方向安打，4局下敲出滾地球上壘，6局下敲出一壘方向滾地球出局。

今天比賽8上打完響尾蛇隊4比6落後，8局下1人出局後靠著保送、安打攻占得點圈，陳聖平在2人出局後敲出右外野方向三壘打，一棒2分、幫助球隊扳平比數，但響尾蛇隊牛棚沒能穩守，9局上又被水手隊攻下2分，響尾蛇隊終場以6比8吞敗。

陳聖平8月初升上小聯盟2A後維持好手感，今天單場4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，目前2A連4場出賽都有安打、也都有貢獻打點，賽後打擊率3成85。

波士頓紅襪隊小聯盟2A今天與紐約大都會隊2A交手，紅襪隊派出台灣投手劉致榮先發，劉致榮開賽稍微有狀況，被敲安打、盜壘、守備失誤、高飛犧牲打失掉1分後，再投出保送、被敲安打，但及時回穩、沒讓對手延續攻勢。

劉致榮2局過後回穩，2到4局沒再讓打者上壘，5局下有投出保送、但力守不失分，今天總計用87球投5局，被敲出2支安打，投出7次三振、2次保送，失掉1分責失分，球隊終場以4比5吞敗，劉致榮無關勝敗，賽後防禦率5.05。

劉致榮

延伸閱讀

MiLB／林昱珉先發5局飆7K 奪本季2A第3勝

MiLB／陳聖平升2A近3戰敲2轟 鄧愷威先發無關勝敗

MiLB／鄭宗哲繳雙安、1盜壘 劉致榮先發挨2轟無關勝敗

MiLB／陳聖平蹲低再跳升上2A 與林昱珉再度當隊友

相關新聞

MiLB／張育成今過28歲生日 回3A首戰內野隊友都上過大聯盟

旅美好手張育成日前遭紅襪隊DFA，後來決定回3A繼續打拼。今天是他28歲生日，也迎來回3A後首戰，總計4打數0安打，吞下1次三振。 紅襪3A今天在主場迎戰洋基，先發內野成員今年都曾在大聯盟出賽過

MiLB／2A兩台將出賽 劉致榮5局7K無關勝敗 陳聖平敲雙安

旅美亞利桑那響尾蛇隊野手陳聖平2A出賽維持好手感，今天單場2安貢獻2分打點；紅襪隊小聯盟2A投手劉致榮今天先發出賽，投5...

MLB／巨人隊女教練訴懷孕心路：心情灰暗但感謝球隊支持

大聯盟首位全職女性教練納肯即將迎接女兒誕生，她接受舊金山媒體採訪表示，前陣子孕吐無法隨隊征戰，讓她陷入灰暗，並對自己感到...

MLB／老將摩頓6局無失分 勇士3連戰橫掃洋基

美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士今天於主場迎戰紐約洋基，投手莫頓先發6局無失分，幫助勇士以2比0取勝，在3連戰系列賽橫掃...

MLB／克蕭5局好投領軍奪第11勝 道奇10連勝坐穩國西龍頭

道奇隊今天在主場迎戰釀酒人隊，王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）主投5局失1分，加上打線前3棒發威，終場以7：1贏球，拉出一波10連勝。 道奇1局下靠著羅沙里歐（Amed Rosar

MLB／塔提斯猛打賞還輕鬆盜本壘 金鶯捕手只能目送他得分

教士隊今天在主場迎戰美聯霸主金鶯隊，教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）敲出三安猛打賞，還上演「盜本壘」成功，幫助教士以5：2擊退金鶯。 教士今天推出左投史奈爾（Blake S

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦