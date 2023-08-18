MiLB／2A兩台將出賽 劉致榮5局7K無關勝敗 陳聖平敲雙安

旅美亞利桑那響尾蛇隊野手陳聖平2A出賽維持好手感，今天單場2安貢獻2分打點；紅襪隊小聯盟2A投手劉致榮今天先發出賽，投5局飆出7次三振，失掉1分責失分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟賽事響尾蛇隊2A今天與西雅圖水手隊2A交手，響尾蛇隊台灣野手陳聖平先發打9棒、守二壘。陳聖平3局下首打席敲出右外野方向安打，4局下敲出滾地球上壘，6局下敲出一壘方向滾地球出局。

今天比賽8上打完響尾蛇隊4比6落後，8局下1人出局後靠著保送、安打攻占得點圈，陳聖平在2人出局後敲出右外野方向三壘打，一棒2分、幫助球隊扳平比數，但響尾蛇隊牛棚沒能穩守，9局上又被水手隊攻下2分，響尾蛇隊終場以6比8吞敗。

陳聖平8月初升上小聯盟2A後維持好手感，今天單場4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，目前2A連4場出賽都有安打、也都有貢獻打點，賽後打擊率3成85。

波士頓紅襪隊小聯盟2A今天與紐約大都會隊2A交手，紅襪隊派出台灣投手劉致榮先發，劉致榮開賽稍微有狀況，被敲安打、盜壘、守備失誤、高飛犧牲打失掉1分後，再投出保送、被敲安打，但及時回穩、沒讓對手延續攻勢。

劉致榮2局過後回穩，2到4局沒再讓打者上壘，5局下有投出保送、但力守不失分，今天總計用87球投5局，被敲出2支安打，投出7次三振、2次保送，失掉1分責失分，球隊終場以4比5吞敗，劉致榮無關勝敗，賽後防禦率5.05。