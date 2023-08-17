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MLB／克蕭5局好投領軍奪第11勝 道奇10連勝坐穩國西龍頭

聯合新聞網／ 綜合報導
克蕭拿下個人本季第11勝。 路透
克蕭拿下個人本季第11勝。 路透

道奇隊今天在主場迎戰釀酒人隊，王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）主投5局失1分，加上打線前3棒發威，終場以7：1贏球，拉出一波10連勝。

道奇1局下靠著羅沙里歐（Amed Rosario）的滾地球先得1分，2局上克蕭被釀酒人坎納（Mark Canha）轟出陽春砲，戰成平手。

今天道奇打線前三棒貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）及史密斯（Will Smith）總計13打數8安打，其中貝茲跑回本壘4次。8棒泰勒（Chris Taylor）和9棒羅哈斯（Miguel Rojas）都轟出陽春砲。

克蕭今天用71球投完5局，被敲3安，投出2次三振、2次保送，失1分，本季第11勝入袋，防禦率降為2.48。他賽後表示，「上一場比賽投得比這場好，今晚沒有發揮出最佳狀態，能待在一支這麼出色的球隊，絕對是很大的福氣。」

道奇收下10連勝後，戰績73勝46敗，領先國聯西區第2的巨人10場勝差，他們8月戰績為14勝1敗。

道奇 克蕭

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