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MLB／塔提斯猛打賞還輕鬆盜本壘 金鶯捕手只能目送他得分

聯合新聞網／ 綜合報導
塔提斯盜本壘成功。 美聯社
塔提斯盜本壘成功。 美聯社

教士隊今天在主場迎戰美聯霸主金鶯隊，教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）敲出三安猛打賞，還上演「盜本壘」成功，幫助教士以5：2擊退金鶯。

教士今天推出左投史奈爾（Blake Snell）先發，他主投6局失2分，前6局打完教士取得3：2領先。7局下金鶯推出藤浪晉太郎，他解決1人後，被教士葛里桑（Trent Grisham）敲陽春砲，接著解決掉金河成，又被塔提斯敲出一壘安打，藤浪也退場休息。

金鶯隊換上左投培瑞茲（Cionel Perez），小塔提斯先盜上二壘，再靠培瑞茲牽制暴傳輕鬆上三壘。隨後小塔提斯趁培瑞茲未注意，用快腿輕鬆盜回本壘，教士取得5：2領先。這分也要算在藤浪身上，總計他主投0.2局失2分，防禦率升到8.07。

教士最終取得勝利，目前戰績58勝63敗，距離國聯外卡第3只剩4.5場勝差。塔提斯賽後直言盜本壘的感覺很瘋狂，「他（培瑞茲）站好定位時，我已經向前走4步，我看到他仍在低頭，當他看到我時，我已經跑過本壘。」

塔提斯

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