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MLB／天使教頭曝大谷下周先發時間 並更新楚奧特傷情

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

根據日媒《Full-Count》報導，天使大谷翔平預計在台灣時間8月24日登板。「神鱒」楚奧特（Mike Trout）也傳出好消息，他即將展開實戰投打練習（Live BP）。

大谷翔平上次先發登板是台灣時間8月10日，後來因手臂疲勞，跳過一場先發。天使總教練尼文（Phil Nevin）今天表示，「可能是周三（美國時間），也有可能是周二。大谷回到主場後會牛棚練投，我們將再討論出最適當時間，目前預計周三登板。」

楚奧特自7月3號因勾狀骨受傷就沒有再出賽，尼文也解釋他的復健進展，「楚奧特今天再次進行發球機打擊練習，他感覺很棒，因此我們將繼續推進復健計畫，接下來幾天安排他實戰投打練習。」

天使今天在左投德梅斯（Reid Detmers）先發7.1局好投，加上大谷翔平開轟幫助下，以2：0完封遊騎兵隊。目前戰績60勝62敗，落後美聯外卡第3的藍鳥還有7場勝差。

天使 大谷翔平 楚奧特

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