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MLB／光芒萊利場內轟路徑太神奇 教頭形容老鼠在柵欄頂部跑

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
光芒隊外野手萊利今天轟出場內全壘打，成為大聯盟官網的焦點話題，因為這一轟的反彈路徑實在太奇特，像是老鼠沿著全壘打牆頂端跑。 美聯社
光芒隊外野手萊利今天轟出場內全壘打，成為大聯盟官網的焦點話題，因為這一轟的反彈路徑實在太奇特，像是老鼠沿著全壘打牆頂端跑。 美聯社

光芒隊外野手萊利（Luke Raley）今天轟出場內全壘打，成為大聯盟官網的焦點話題，這一轟實在太奇特，還被形容為「動物亂竄」，光芒也以6：1擊敗巨人隊，3連戰以2勝1敗結束本季對戰。

光芒今天面對4名投手出現14支安打，包括3支全壘打，這3轟苦主都是史崔普林（Ross Stripling）；最神奇的一刻出現在6局上，萊利出場代打，逮中84英里滑球，揮出中右外野深遠飛球，史崔普林一 看就知道「代誌大條」。

這一球差點飛上觀眾席，現場球迷都等著接住，沒想到小白球打中牆壁，反彈後偏左，不偏不倚打到較低的全壘打牆上方、越過光芒牛棚區前，然後彈回場內，讓巨人兩名外野手康佛托（Michael Conforto）、梅克勒（Wade Meckler）怎麼追都追不到。

萊利加快速度直接回本壘，本季第17轟、生涯第20轟出爐，也是隊史首支代打場內全壘打，光芒總教練凱許（ Kevin Cash）在場邊看到這一幕，形容實在太酷，笑說：「看起來就像一隻老鼠跑過柵欄的頂部。」

萊利這一球飛行距離達425英尺，大聯盟官網指出，在大聯盟其他29座球場，都會飛出全壘打牆，萊利也說：「寧願小白球飛出去，就能慢慢跑壘，不過什麼全壘打都一樣啦。」

光芒從1998年成軍後，已經出現23支場內全壘打，也是大聯盟近25年產量最多的球隊，響尾蛇、皇家隊21轟並列第2多。

光芒二壘手洛伊（Brandon Lowe）5局上轟出兩分砲，本季第16轟、生涯百轟出爐，也提到萊利罕見場內全壘打，延續動物主題，他說：「就像松鼠和貓在牆上亂竄。」

光芒 大聯盟

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