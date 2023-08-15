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MLB／天使季後賽快絕望 「神鱒」楚奧特還沒有回歸時間表

聯合新聞網／ 綜合報導
楚奧特在七月初受傷後就沒有再出賽。 路透社
楚奧特在七月初受傷後就沒有再出賽。 路透社

天使在今天以0：12慘敗給遊騎兵後，目前距離外卡已有高達7場勝差，根據權威棒球數據網站FanGraphs指出，目前天使晉級季後賽的機率只剩下微乎其微的1.1%。近期又傳出缺席近一個半月的「神鱒」楚奧特（Mike Trout）目前仍跟傷病對抗中，暫無回歸時間表，對近13戰只贏3場的天使來說無疑是雪上加霜。

楚奧特自7月3號因勾狀骨受傷就沒有再出賽，而他的缺陣對於天使打線是不小的重創，在這段期間內，天使戰績僅為13勝19敗，戰績呈直線下滑。楚奧特在縫針後六個禮拜無法進行打擊練習，但在上周五練打投球機器時，康復取得重大進展，他本人也樂觀看待。

「我每天都感覺好多了，我對自己的揮棒越來越有信心，一旦疼痛到了可以忍受的程度，我就能夠上場。」楚奧特說：「現在對我來說，缺席比賽是最困難的事。我很認真參加球隊會議，也盡我所能支持球隊，但沒辦法上場實在很挫折。」

即使球隊季後賽之路日漸渺茫，但天使隊依舊不考慮讓楚奧特在近期回歸球隊。總教練尼文（Phil Nevin）提到，在楚奧特手腕的疼痛減輕前不會讓他硬撐，況且傷還沒全好的情況下會影響到打擊狀態。

「我不會告訴你楚奧特會不會痛，楚奧特也不會說，所以當他回來時勢必會有些不適。這取決於他的感受，每一天他都越來越進步，也越來越接近目標。」

楚奧特的復出時間取決於他的康復狀況，縱使他認為自己恢復狀況良好，但目前仍沒有確切時間表。

楚奧特

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