前馬林魚老闆曝王牌之死讓他想賣球隊 批基特破壞藝術

前馬林魚隊老闆羅瑞亞（Jeffrey Loria）出書，陳述作為大聯盟球隊老闆、現代藝術經銷商的生涯回顧，書中對於從他手中買下球隊的基特（Derek Jeter）有諸多批評，其中包括不滿他拆掉馬林魚球場內的全壘打噴池造景，「基特一來就破壞球場，毀掉公共藝術是最糟糕的事。」

羅瑞亞在2002到2017年間持有球隊，台灣左投陳偉殷正是在他當老闆期間披上馬林魚球衣；448頁的書籍內容中，還原讓他決定賣球隊的原因之一，是因王牌投手費南德茲（Jose Fernandez）的離世，讓他痛徹心扉。

羅瑞亞的書中花了11頁提到這位生命短暫消逝的球星，來自古巴的費南德茲，經歷4次叛逃，才在15歲那年來到美國，羅瑞亞對他用心極深，「諷刺的是，我當時說服他不要買跑車、不要危險駕駛，我告訴他『你不能在邁阿密飆速，我們看看一般的車吧！』他最後買了一台轎車。」

費南德茲卻在2016年高速駕船發生船難，死後被檢出酒駕、毒品，羅瑞亞說：「這件事影響了我，感覺經營球隊看不到未來，你不知道還會不會有類似的事情發生。」

馬林魚求售過程中，基特與紐約商人薛爾曼（Bruce Sherman）的團隊，並非羅瑞亞的首選，卻是開價最高的團隊，他也說至今並不後悔這個決定，「我收到了比我預期更高的價碼。」但基特接手的多項行徑卻令他心生不滿。

羅瑞亞批評基特的諸多作為，像是開除多位老臣，2017年在資深球探史考特（Marty Scott）入院進行癌症治療時通知解僱，直接掛斷他的電話，「他是個出色的球員，但他應該多聽聽其他人的意見，不要那麼草率行事，會守游擊不代表他能在經商上成功，你必須學習、必須發問。」

基特對於馬林魚球場也進行大幅度的改造，羅瑞亞直呼不解，「我對於建築要選用的顏色是很挑剔的，那根本不需要改變，他們卻把所有磁磚都重新粉刷，那是我們從歐洲進口的磁磚，對我來說那就是代表邁阿密的顏色，現在卻變成全藍（all blue），太荒謬了！

當時引發最多話題是外野的魚池造景，那是市府發包250萬美元工程、由羅瑞亞的藝術家朋友葛隆斯（Red Groom）設計，從外野移除後，目前座落在場外的廣場某處。「我有問過藝術家是否要帶回去，我可以協助幫忙找個新家，但他無意捲入此事。」羅瑞亞表示，「現在這座造景就被放在戶外，疏忽保養，遲早會腐爛。」