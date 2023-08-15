快訊

「棋界宋慧喬」控被性騷擾+霸凌「紅面棋王」周俊勳回應了

勞退基金回血大賺3千億 AI股持不多為何賺翻？

「台灣虎航」上市飆漲停！ 慶祝掛牌「6757+1元」買雙人來回機票

前馬林魚老闆曝王牌之死讓他想賣球隊 批基特破壞藝術

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

馬林魚隊老闆羅瑞亞（Jeffrey Loria）出書，陳述作為大聯盟球隊老闆、現代藝術經銷商的生涯回顧，書中對於從他手中買下球隊的基特（Derek Jeter）有諸多批評，其中包括不滿他拆掉馬林魚球場內的全壘打噴池造景，「基特一來就破壞球場，毀掉公共藝術是最糟糕的事。」

羅瑞亞在2002到2017年間持有球隊，台灣左投陳偉殷正是在他當老闆期間披上馬林魚球衣；448頁的書籍內容中，還原讓他決定賣球隊的原因之一，是因王牌投手費南德茲（Jose Fernandez）的離世，讓他痛徹心扉。

羅瑞亞的書中花了11頁提到這位生命短暫消逝的球星，來自古巴的費南德茲，經歷4次叛逃，才在15歲那年來到美國，羅瑞亞對他用心極深，「諷刺的是，我當時說服他不要買跑車、不要危險駕駛，我告訴他『你不能在邁阿密飆速，我們看看一般的車吧！』他最後買了一台轎車。」

費南德茲卻在2016年高速駕船發生船難，死後被檢出酒駕、毒品，羅瑞亞說：「這件事影響了我，感覺經營球隊看不到未來，你不知道還會不會有類似的事情發生。」

馬林魚求售過程中，基特與紐約商人薛爾曼（Bruce Sherman）的團隊，並非羅瑞亞的首選，卻是開價最高的團隊，他也說至今並不後悔這個決定，「我收到了比我預期更高的價碼。」但基特接手的多項行徑卻令他心生不滿。

羅瑞亞批評基特的諸多作為，像是開除多位老臣，2017年在資深球探史考特（Marty Scott）入院進行癌症治療時通知解僱，直接掛斷他的電話，「他是個出色的球員，但他應該多聽聽其他人的意見，不要那麼草率行事，會守游擊不代表他能在經商上成功，你必須學習、必須發問。」

基特對於馬林魚球場也進行大幅度的改造，羅瑞亞直呼不解，「我對於建築要選用的顏色是很挑剔的，那根本不需要改變，他們卻把所有磁磚都重新粉刷，那是我們從歐洲進口的磁磚，對我來說那就是代表邁阿密的顏色，現在卻變成全藍（all blue），太荒謬了！

當時引發最多話題是外野的魚池造景，那是市府發包250萬美元工程、由羅瑞亞的藝術家朋友葛隆斯（Red Groom）設計，從外野移除後，目前座落在場外的廣場某處。「我有問過藝術家是否要帶回去，我可以協助幫忙找個新家，但他無意捲入此事。」羅瑞亞表示，「現在這座造景就被放在戶外，疏忽保養，遲早會腐爛。」

羅瑞 基特 馬林魚

延伸閱讀

中職／結緣即分手 雄鷹球帽獻林子偉祝福在新球隊高飛

MLB／謝謝洋基！馬林魚主場3連戰票房破10萬人史上首見

台灣首部探索精神疾病的音樂劇 「近乎正常」照亮黑暗

罕病盲狗「待收容所9年沒人要」蛻變成霸氣帝王！連貓咪小弟都搶幫牠按摩

相關新聞

前馬林魚老闆曝王牌之死讓他想賣球隊 批基特破壞藝術

前馬林魚隊老闆羅瑞亞（Jeffrey Loria）出書，陳述作為大聯盟球隊老闆、現代藝術經銷商的生涯回顧，書中對於從他手...

MLB／球速不快還是有生存辦法 柳賢振奪睽違444天首勝

韓籍左投柳賢振2022年進行手肘韌帶置換手術，這個月才迎來復出。雖然球速逐年下滑，但經驗老道的柳賢振還是能找到解決打者的方法，今天他對戰小熊主投五局沒有丟掉自責分，靠著隊友灌進11分的火力支援摘下勝投

MLB／傳與14歲少女發生關係還被勒索 光芒法蘭柯被調查

光芒隊明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）今天被爆出和一名14歲少女有親密關係，大聯盟官方將展開調查。美國棒球Youtuber海德（Robbie Hyde）指出，該名14歲女孩向法蘭柯勒索2

MLB／和薛則不合還嘆後勤不力 大都會媒體稱韋蘭德有王子病

大都會本季的全面潰敗絕對是季前大聯盟最無法想像的事，目前距離國聯東區墊底僅半場勝差。而球隊在交易大限前也破釜沉舟，將豪華的雙塞揚連線韋蘭德（Justin Verlander）和薛則（Max Scher

MLB／史托瑞繳復出後最佳表現 單場4安+2盜載入紅襪史冊

因為手術而缺席大半賽季的紅襪隊游擊手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）近期在大聯盟復出。今天繳出復出後最佳成績單，單場4支4「鐵支」外帶兩次盜壘成功，其中有3支二壘打，跑打兼具的全能表現幫助

MLB／「下半季之王」烏力亞斯回穩飆12K 道奇狂奪八連勝

道奇隊本季輪值戰力備受考驗，但在季中交易補強及老大哥克蕭（Clayton Kershaw）回歸後舒緩不少，8月團隊防禦率僅2.48在大聯盟排名第2。本季起伏不定的烏力亞斯（Julio Urias）今天

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦