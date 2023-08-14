MLB／和薛則不合還嘆後勤不力 大都會媒體稱韋蘭德有王子病

大都會本季的全面潰敗絕對是季前大聯盟最無法想像的事，目前距離國聯東區墊底僅半場勝差。而球隊在交易大限前也破釜沉舟，將豪華的雙塞揚連線韋蘭德（Justin Verlander）和薛則（Max Scherzer）分別交易至遊騎兵和太空人。在幾乎拆掉快半支球隊後，大都會的風波還沒平息，近期傳出韋蘭德在效力大都會時有諸多不滿，對休息室帶來不少打擊。

韋蘭德去年與大都會簽下兩年8600萬美元的大合約，沒想到才不過半季就被交易回老東家太空人，形同「出差半年」。韋蘭德與太空人老闆克蘭（Jim Crane）交情之好早已是公開的秘密，除了讓太空人不計代價將他交易過來，韋蘭德本身也願意放棄不可交易條款，重回老東家懷抱。

韋蘭德對太空人的情有獨鍾不僅限與和老闆的關係，也包含了太空人球隊後勤。太空人身為聯盟發展數據派棒球的領導者之一，韋蘭德對其讚賞有加，在加入大都會後時常抱怨球隊的數據分析部門比不上太空人，這也讓彼此關係更加緊張。

在回到太空人後的第一場比賽，韋蘭德就曾在賽後受訪時表示：「我們有點走錯路，儘管我們開始打幾場不錯的棒球，同時也全力以赴，但我們從未真正跨出步伐。」這段話也被外界認為是韋蘭德對本季大都會的失望發言。

除此之外，更傳出韋蘭德早在老虎時期就和另一名塞揚王牌薛則個性不合，這現象到韋蘭德本季加入大都會後也依然沒改變。大都會媒體指出，韋蘭德形同「王子病」的個性讓薛則不少怨言，本身也和隊友保持疏遠。去年賽季薛則和巴塞特（Chris Bassitt）都樂於和陣中年輕投手分享經驗，但這情況在本季休息室幾乎已不復見，或許也間接導致大都會本季投手防禦率從第7名跌到第19名。

無論如何，這兩名準名人堂投手最終都轉投他隊，並不約而同來到美聯西區，本季有機會在場上看到他們用實力交鋒。