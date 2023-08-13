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MiLB／陳聖平升2A近3戰敲2轟 鄧愷威先發無關勝敗

中央社／ 台北13日電
旅美亞利桑那響尾蛇隊2A野手陳聖平近期手感佳，今天敲出2分砲、升上2A後近3戰敲2轟。 圖／陳聖平IG
旅美亞利桑那響尾蛇隊2A野手陳聖平近期手感佳，今天敲出2分砲、升上2A後近3戰敲2轟。 圖／陳聖平IG

旅美亞利桑那響尾蛇隊2A野手陳聖平近期手感佳，今天敲出2分砲、升上2A後近3戰敲2轟；舊金山巨人隊3A投手鄧愷威先發投4局挨轟，總計失掉6分、無關勝敗。

亞利桑那響尾蛇隊台灣野手陳聖平8月初升上小聯盟2A，近期出賽維持好手感，今天與洛杉磯道奇隊2A比賽，陳聖平先發打9棒、守二壘。

陳聖平2局上壘上有人時開轟，2分砲幫助球隊取得領先，4局上、6局上都吞下三振，8局上靠著不死三振上壘，今天總計4打數敲出1轟、貢獻2分打點，目前升上2A連3場出賽都有安打、敲出2轟，賽後打擊率3成33。

響尾蛇隊和道奇隊攻勢往來，7局打完9比9戰成平手，響尾蛇隊8局上靠著安打、暴投、高飛犧牲打送回致勝分，終場以10比9拿勝。

舊金山巨人隊3A今天和奧克蘭運動家3A交手，巨人隊由台灣投手鄧愷威先發，鄧愷威1局下1人出局後被敲出三壘打，三振抓到第2個出局數，但接著投出觸身球保送、再接連被敲2支安打失掉2分。

鄧愷威2局下連續被敲3支安打掉分，再投出觸身球保送，1人出局後被敲出高飛犧牲打再失1分，3局下1人出局後被敲出陽春砲，2人出局後再連續被敲2支安打掉分。

鄧愷威今天投球狀況不佳，總計投4局被敲9支安打，包括1發全壘打，投出5次三振、2次觸身球保送，失掉6分都是責失分，但隊友前2局就攻下7分，鄧愷威退場時球隊領先、無關勝敗，賽後防禦率4.64。

鄧愷威 陳聖平

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