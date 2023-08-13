MLB／今天不當鯉魚王 「魚王」阿坎塔拉繳賽揚身手完投洋基

去年國聯塞揚獎得主阿坎塔拉（Sandy Alcantara）今年賽季前半段陷入迷航，但在明星賽後逐漸復甦。去年六度繳出完投的他今天再度發揮耐投王牌本色，完投九局僅失一分，徹底封鎖洋基隊打線。最終馬林魚隊以3：1獲勝，而阿坎塔拉也笑納本季第五勝。

阿坎塔拉賽季前段受到投球計時器和布陣影響，雖然球速沒有明顯衰退，但壓制力卻大幅下滑，明星賽前僅繳出3勝7敗的失望成績，防禦率高達4.72，各項數據對比去年都呈現退步，甚至一度是馬林魚輪值中防禦率最高的投手。不過近期阿坎塔拉表現如同倒吃甘蔗，在明星賽後六場先發防禦率僅2.45，平均每場比賽更可以投七局以上。對於想衝擊季後賽的馬林魚，阿坎塔拉的復活絕對是及時雨。

今天對洋基的比賽阿坎塔拉用招牌完投告訴球迷：去年的塞揚絕非曇花一現。他一夫當關用116球投完九局，僅被敲出五支安打失一分，另飆出本季新高10次三振，這是阿坎塔拉本季第五勝，值得一提的是，其中有三場是完投勝。

這場比賽馬林魚主場湧入了33980名觀眾，是近十年來非開幕戰最多觀眾的一次，阿坎塔拉用好表現回饋滿場球迷。「今天阿坎塔拉的表現就跟你見過得一樣好，我一開始不知道他會完投整場，但這是一場令人印象深刻的比賽，尤其是發生在球隊最需要的時候。」馬林魚總教練舒馬克（Skip Schumaker）說。

儘管阿坎塔拉本季投得跌跌撞撞，他依舊累積了聯盟最高的158.1局，最近四場比賽三度投超過第八局，替馬林魚的牛棚分擔了不少壓力。在第九局時阿坎塔拉面對首名打者就被敲出安打，如果再有一名打者上壘馬林魚就會派上終結者羅伯森（David Robertson），但他順利抓下最後三個出局數。

「我只是想三振打擊區裡的每個人，當我坐在休息室時，我的心態就是『投完比賽』。」阿坎塔拉說。