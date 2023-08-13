MLB／阿坎塔拉賞洋基10K完投勝 打擊王阿拉斯罕見致勝轟

馬林魚隊王牌投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara）重振雄風，今天對洋基隊獨撐9局飆出10K，只被揮出5支安打、失1分，領軍3：1獲勝，大聯盟官網形容，他找回塞揚強投的架勢，演出完投勝。

洋基昨天在3連戰首戰9：4獲勝，今天面對阿坎塔拉無法有效施展火力，戰績60勝57敗仍在美聯東區墊底、外卡排名第6，總教練布恩（Aaron Boone）說：「現在最重要是取得勝利，必須累積勝場才行。」

阿坎塔拉去年奪下生涯首座塞揚獎，本季表現出現起伏，今天首次對決洋基找回王牌架勢，用116球締造生涯第12場完投紀錄，戰績升至5勝10敗、防禦率4.09。

值得一提的是，阿坎塔拉4月5日完封勝雙城隊、奪下本季首勝後，一直等到今天終於又在主場贏球，馬林魚總教練舒馬克（Skip Schumaker）說：「 他在球隊最需要贏球時，投出讓人印象深刻的比賽。」

這是阿坎塔拉繼7月27日擊敗光芒隊後，本季第3場完投勝，馬林魚61勝57敗在國聯東排名第3，外卡雖居第4，但只落後小熊隊半場勝差，很有機會搶到季後賽門票。

馬林魚「打擊機器」阿拉斯（Luis Arraez）首局轟出兩分砲，本季第4轟成為致勝一擊，打擊率3成65穩居大聯盟榜首。

阿拉斯賽前陷入12打數1安打的低潮，棒次從開路先鋒變成第3棒，開賽就讓洋基投手金恩（Michael King）嘗到苦頭，他說：「只要被排進先發打線（不管棒次），就是開心的事。」