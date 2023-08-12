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MLB／藍鳥王牌怎麼了？馬諾亞二度遭下放小聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥王牌投手馬諾亞（Alek Manoah）重新回到大聯盟後表現起伏不定，今日藍鳥決定將他下放到3A調整身手，這也是他本季第二次被下放到小聯盟。 歐新社
藍鳥王牌投手馬諾亞（Alek Manoah）重新回到大聯盟後表現起伏不定，今日藍鳥決定將他下放到3A調整身手，這也是他本季第二次被下放到小聯盟。 歐新社

藍鳥王牌投手馬諾亞（Alek Manoah）重新回到大聯盟後表現起伏不定，今日藍鳥決定將他下放到3A調整身手，這也是他本季第二次被下放到小聯盟

馬諾亞去年出賽31場、投196.2局，拿下16勝7敗，防禦率2.24，季末美聯塞揚獎票選排名第3，僅次於希斯（Dylan Cease）和韋蘭德（Justin Verlander），不過今年的表現撞牆，馬諾亞前13場出賽僅拿下1勝7敗，防禦率高達6.36，每局被上壘率1.90。隨後藍鳥就將他下放到新人聯盟，直到7月初才重新回到球隊。

決定二度下放馬諾亞，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）表示，「就我們目前的賽程安排和其他先發球員而言，這是一次艱難的決定。他是我們開幕戰投手。現在這樣對任何人來說都是一件不幸的事情。」

馬諾亞可能在9月初擴編名單時回到球隊，或是藍鳥有先發需求，他可能會更早回歸，與菊池雄星不一樣的是，球隊希望他繼續維持先發的腳色而非轉往牛棚，才會將他下放到3A，史奈德說：「他已經證明自己是一名非常、非常出色的大聯盟先發投手。所以我們想讓他繼續留在先發。」

藍鳥下放馬諾亞後，決定拉上右投手丹納（Hagen Danner）頂替，本季在3A出賽23場、防禦率3.81，28.1局投出35K，另有7次保送。

然而還在為季後賽門票奮戰的藍鳥，今天主場迎戰小熊卻踢到鐵板，本季在家表現出賽的貝里歐斯（Jose Berrios）意外被擊潰，4.1局就丟了6分包含4分責失，終場以2：6輸球，雖然還是居美聯外卡第三，但已快被近期連勝不止的水手追上了。

新人 藍鳥 塞揚獎 Justin Verlander 菊池雄星 小聯盟 大聯盟

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