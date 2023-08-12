MLB／經典甩棒震撼多倫多 巴提斯塔與藍鳥簽1日合約榮退

離開大聯盟已近5年，生涯敲出344轟的巨砲巴提斯塔（Jose Bautista）從未正式宣布退休，老東家藍鳥決定遞出橄欖枝，與巴提斯塔簽下一日合約並舉辦引退儀式，讓他以藍鳥球員身分告別球場，正式結束15年的大聯盟生涯，並褒揚他效力10季期間替多倫多帶來的種種貢獻。

現年42歲的巴提斯塔是典型的大器晚成球員，生涯前期輾轉金鶯、魔鬼魚、皇家、海盜等四隊，OPS僅.724，後面被交易到藍鳥已屆28歲，沒想到就此展開巔峰期並長待10年，期間連6年入選明星賽，拿下3次銀棒獎。

可惜巴提斯塔在2017年開始出現退化跡象，這年球季結束後以自由球員身份加入勇士，但只打了12場就被釋出，隨後再轉戰大都會，季中又被交易至大都會，一年就穿了3隊球衣，只是成績也回不去了，打擊三圍僅.203/.348/.378，這也是他在大聯盟的最後一個球季。

值得一提的是或許受到大谷「二刀流」旋風激勵，巴提斯塔曾在2020年傳出正在練投，還飆出94英哩速球，想以投手身分重回大聯盟的消息，不過最終只成為趣聞。

巴提斯塔再次穿上藍鳥球衣。 美聯社

巴提斯塔效力藍鳥期間，共出賽1235場，敲出288發全壘打，其中在2010年扛出54發打破藍鳥隊史紀錄，2011年再敲出43發全壘打，連兩年榮登美聯全壘打王，藍鳥將在明日主場為他舉辦引退活動，正式歡送這位名流隊史的球星。

總計巴提斯塔大聯盟生涯15季，出賽1798場，敲出344轟和975分打點，打擊率0.247。

巴提斯塔最為人熟知的畫面就是2015年季後賽超豪邁的甩棒，當時是美聯分區系列戰第5戰，藍鳥對決遊騎兵，巴提斯塔在7局下扛出3分砲打破平手僵局，他先是看了一下小白球，隨後直接將球棒往空中丟並大聲怒吼，這霸氣一擊瞬間讓現場球迷沸騰，最後也靠著這發全壘打率藍鳥隊闖進美聯冠軍戰。