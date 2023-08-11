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MLB／海盜狀元郎首秀 先發1局無失分狂飆163公里火球

聯合新聞網／ 綜合報導
史肯斯（Paul Skenes）迎來職業生涯首場亮相，主投1局無失分，最快球速來到101 英里(約163公里)。 路透社
史肯斯（Paul Skenes）迎來職業生涯首場亮相，主投1局無失分，最快球速來到101 英里(約163公里)。 路透社

海盜隊在2023年選秀會上，挑選了路易斯安那州立大學王牌投手史肯斯（Paul Skenes）成為狀元。今日他迎來職業生涯首場亮相，主投1局無失分，最快球速來到101英里(約163公里)。

史肯斯被譽為是繼「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）後最棒的大學投手，大學最後一個賽季繳出12勝2敗，防禦率1.69，投出209K及20次保送，獲得全國年度最佳投手獎和迪克·豪瑟獎盃（Dick Howser Trophy），也為路易斯安那州立大學贏得2023年大學世界大賽冠軍，可以說是各項榮譽集結一身。

史肯斯與海盜簽約後，被登錄至海盜新人聯盟FCL Pirates。今天首次先發亮相在職業舞台上，史肯斯首次披上海盜球衣先發出賽，面對雙城前三棒打者送出三上三下，先後讓對手擊出內野滾地球和飛球出局，最後面對今年第五順位的詹金斯（Walker Jenkins）一樣讓對手三振出局。

史肯斯今日只投1局，飆出1次三振，今天投了11球，有8球是好球。球速平均落在99~101英里之間。

史肯斯今日擠身官方百大新秀排行榜第3名，僅次於去年金鶯狀元哈勒戴（Jackson Holliday）和釀酒人外野大物喬里奧（Jackson Chourio）。官方球探報告上給予史肯斯，速球滿分80、滑球70、變速球50、控球55，整體評分高達65分，表示官方認為史肯斯有很高機率可以進步成明星球員。

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