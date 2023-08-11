MLB／轉戰遊騎兵身手回春 薛則嘆被交易是意料之外

塞揚強投薛則（Max Scherzer）季中被大都會轉賣到遊騎兵後，持續繳出優質好投，近期他本人重提交易大限前的風波，表示當初都在意料之外。

大都會隊在季中交易大限前將薛則送出，換回遊騎兵隊農場第三名新秀、外野手亞古納（Luisangel Acuna），薛則今年剩餘薪資有2250萬美元由遊騎兵隊負擔。

薛則接受Podcast節目「Foul Territory」訪問時解釋當時的情況，「我不認為我會被交易，我當時想『不，這不會發生。』不過在交易大限前幾天，聯盟裡有些人問我說，『你願意加入這支球隊嗎？你願意為我們放棄不可交易條款嗎？ 』那時我突然感覺有些不尋常。我開始了解到大都會隊接下來將會開始出清球員。」

即便大都會將薛則甩賣，他仍相當感謝球隊老闆科恩（Steve Cohen）和總管總管艾普勒（Billy Eppler）當時願意坦誠一切，「我很感激。他們非常誠實，非常坦率，球隊已經明確規劃接下來該走哪條路，並做出對每個人來說最好的決定。你為了贏球而加盟大都會，你真的會認為「我們有機會在那裡贏得冠軍。」顯然，我們沒有辦到，這就是糟糕的地方。」

本季至今，薛則在先發了21場、投120.2局，戰績11勝4敗、防禦率3.88，轉戰遊騎兵後，出賽2場都拿下優質先發，投13局僅丟4分，防禦率2.77，整體呈現回春狀態。