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MLB／「故事哥」歸隊後換「拍賣哥」！紅襪塞爾先發戰老虎

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）將在明日歸隊，並擔任老虎系列戰的首場先發。 法新社
紅襪左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）將在明日歸隊，並擔任老虎系列戰的首場先發。 法新社

繼「故事哥」史托瑞（Trevor Story）傷癒歸隊後，今日又傳來好消息，紅襪明星左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）將在明日歸隊，並擔任老虎系列戰的首場先發。

塞爾上次出賽得追朔到美國時間6月2日，當時他先發面對紅人隊，主投3.2局被敲5支安打，失1分，投出6次三振、1次保送。在第4局因左肩痠痛被換下場，隔日就被放進15天傷兵名單，然後又在6月中被球隊轉入60天傷兵名單。

塞爾近期被球隊安排到3A進行復健賽，兩場先發局數都不長，第一場2局投35球，第二場4.1局54球，總計投6.1局挨4安無失分，投出10次三振和2次保送。

根據《波士頓先驅報》的記者塞魯若（Mac Cerullo）的消息指出，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）認為塞爾的左肩傷勢才剛康復，因此明天的先發局數也不會太長，預計將投4局左右。

Chris Sale 紅襪

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