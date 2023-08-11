MLB／大谷是獨角獸 水手CEO：會看、會聊但不必然入手

大谷翔平將在季後成為自由球員，當年為了他到處籌簽約金額度卻成空的水手隊，是否能把握第二次的機會？球團總裁史丹頓（John Stanton）表示，大谷翔平是獨角獸般的存在，「但不管有他或沒他，我認為我們都擁有了一支好球隊。」

6年前，大谷透過入札制度赴美時，水手絕對是動作最積極的球隊，頻頻透過交易提高國際簽約金額度，最終未獲大谷青睞，他選擇當天使，澆熄水手的熱切盼望。

史丹頓在受訪時被問到再度追逐大谷的可能性，他回應：「我們專注在養成偉大球員，我們相信來自我們體系、一路養成的年輕球員，將會成為這支球隊的長期看板。」

史丹頓表示，水手一直都在物色能補上球隊需求的選手，「從我們的角度來看，大谷是獨角獸，我們當然會關注他、會討論他，但不論有沒有得到大谷，我們都有能力成為一支好球隊。」