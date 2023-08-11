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MLB／張育成遭DFA深夜IG吐心聲 將另找場地練習

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成深夜透過IG向關心他的球迷表達感謝。 美聯社
張育成深夜透過IG向關心他的球迷表達感謝。 美聯社

旅美好手張育成昨天遭到紅襪隊指定讓渡（DFA），深夜透過IG向關心他的球迷表達感謝，他抱持正向，期待讓自己更進步，迎接接下來的考驗。

紅襪為了迎回主戰游擊手（Trevor Story），必須在40人名單清位置，選擇DFA張育成，而他在昨天接到通知，美國媒體在賽前採訪時間抵達時，他的置物櫃已經人去樓空。

張育成深夜透過IG雙聲道表達感謝，「謝謝大家的私訊及鼓勵，我今天會與外面的球場租借場地練習打擊，不管結果如何，我都要更進步，期待接下來的考驗，謝謝大家。」

張育成近日都未先發出賽，加上史托瑞即將歸隊，其實自己已有心理準備，昨天起床後看到紅襪總教練柯拉（Alex Cora）的未接來電，回撥後，總教練請他先到球場一趟、有事情要聊聊，不意外得到DFA的消息。

張育成接下來可能被其他球隊撿走、直接被紅襪釋出或是下放小聯盟，在下一步動向確定之前，持續訓練讓自己做好準備。

張育成 紅襪 小聯盟

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