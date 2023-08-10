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MiLB／海盜台雙雄2A鄭宗哲雙重賽敲3安 1A陳柏毓4.2局飆12K

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜隊2A游擊手鄭宗哲（右）、海盜隊1A投手陳柏毓（左）。圖／台灣世界少棒聯盟提供
海盜隊2A游擊手鄭宗哲（右）、海盜隊1A投手陳柏毓（左）。圖／台灣世界少棒聯盟提供

海盜高階1A台灣投手陳柏毓今天擔綱先發，繳出4.2局無失分表現，其中送出12次三振，創下生涯三振數新高；同屬海盜的2A台灣好手鄭宗哲，今日先發雙重賽，兩場都擔任球隊游擊手，總計5打數敲出3安打，連續17場都有安打表現。

陳柏毓首局投出保送後，連續送對手3張老K，接下來連續讓對手六上六下，直到4局下，陳柏毓被敲安打後，再被對手敲出長打，面臨二、三壘有人的局面，陳柏毓大展K功，連飆3K化險為夷。

5局上，陳柏毓投完三個人次後結束今天的任務，海盜1A終場以14：4擊潰對手，賽後統計，4.2局無關勝敗，僅被敲2支安打沒有掉分，送出12次三振及和2次保送，創下生涯最佳三振紀錄，投球數85顆有51顆好球，陳柏毓賽後防禦率降低至3.82，近兩次先發都繳出優質表現，共投9.2局，被敲3支安打，因陽春砲掉1分，有19次三振和2個保送，逐漸在高階1A找到節奏。

鄭宗哲所處球隊今日則是展開雙重賽，首場比賽擔任第二棒游擊手，2打數敲出2安打，包括一支高飛犧牲打，還有1次盜壘成功及跑回2分，賽後海盜2A以4:2獲勝，其中鄭宗哲在3下展現精準傳球助殺對手，成功拿下第三個出局數，阻止對手擴大比分。

第二場比賽，鄭宗哲擔任同位置同棒次，只是本場比賽前2次打擊沒有建樹，分別因左外野飛球和三振出局，最後一次打擊終於有表現，擊出一支左外野安打，本場還有一次雙殺守備表現，賽後海盜2A以5:2吞敗。賽後統計，3打數1安打，吞下1次三振。

鄭宗哲累積打擊率達0.299，目前已連17場有安打表現，8月份狀況相當火熱，31打數有14支安打(包括1轟)，僅被三振4次和選到2次保送，有3次盜壘成功，打擊三圍高達.452/.471/.613。

陳柏毓 鄭宗哲 海盜

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