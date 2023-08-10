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MLB／大谷翔平累了 天使教頭認證：油箱快見底

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平累了？法新社
大谷翔平累了？法新社

天使大谷翔平今天以二刀流之姿拿下本季第10勝，然而比賽中間一度身體不適喊暫停，也讓外界疑惑是否該讓大谷休息了？總教練尼文（Phil Nevin）表示：「大谷真的累了。」

大谷翔平近期登板時曾出現指甲斷裂、手指抽筋、雙腿抽筋等狀況，今天投到第6局天使隊一度喊出暫停，但在投手丘溝通後讓大谷續投，最終以6局被敲3安、失1分非責失的表現壓制巨人隊，也剛好球隊在下半局取得超前分，才拿下勝投。

尼文賽後表示，大谷翔平今天除了第2局外，都投得很出色也很有效率，第6局原本以為扭到腳，但實際上沒有大礙，「但是他累了，16天打16場比賽，他真的累了，第6局感覺油箱快要見底，但他還是收下乾淨的一局。」

大谷翔平則表示，連戰打到現在，全隊都累了，明天休兵日會好好確認身體狀況，「如果需要休息的話，好好休息也是工作的一部分。」

尼文也認為，大谷翔平有能力自己「充電」，「他知道要如何安排睡眠，相信他明天會好好休息。」

大谷翔平 天使 巨人

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