MLB／藤浪晉太郎連投3保送 隊友把跑者全送回害他ERA爆增
金鶯隊日籍火球男藤浪晉太郎今天面對太空人隊打線，只解決2人次，將壘包堆滿後就退場休息，沒想到接手的隊友包曼（Mike Baumann）把壘上跑者都送回來，終場金鶯以2：8不敵太空人。
金鶯先發投手弗萊賀提（Jack Flaherty）主投5局失3分，前7局打完金鶯2：3落後。8局上藤浪登板，首名打者麥考米克（Chas McCormick）差點轟出全壘打，左外野手海斯（Austin Hays）上演美技沒收。
藤浪接著讓阿布瑞尤（Jose Abreu）敲出飛球出局，控球卻突然大走鐘，連續投出3次四壞球保送，形成滿壘。金鶯換上包曼力求止血，太空人打者亞土維（Jose Altuve）和布萊格曼（Alex Bregman）接連敲出安打，灌進4分。包曼9局上再丟1分，金鶯最終以2：8輸給太空人。
藤浪今天主投0.2局用28球，14球是壞球，沒被敲安打，投出3次保送，失3分，防禦率從賽前的7.76上升到8.13。
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