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MLB／送球迷離隊的赫南德茲搖頭娃娃 紅襪球團透露主因

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪在交易大限前將赫南德茲（Kike Hernandez）送回道奇，不過仍在今天的比賽中，送出赫南德茲的搖頭娃娃給7500名入場的球迷，對此紅襪球團也公開說明原因。 路透社
紅襪在交易大限前將赫南德茲（Kike Hernandez）送回道奇，不過仍在今天的比賽中，送出赫南德茲的搖頭娃娃給7500名入場的球迷，對此紅襪球團也公開說明原因。 路透社

紅襪在交易大限前將赫南德茲（Kike Hernandez）送回道奇，不過今天比賽仍依原定計畫，贈送赫南德茲的搖頭娃娃給7500名入場的球迷，對此紅襪球團也公開說明原因。

紅襪營銷總監葛洛斯曼（Adam Grossman）透露，赫南德茲雖然已離隊，但這兩年多來與球隊關係密切，是他們繼續發送的主要原因，「他在效力球隊期間，與球迷們的關係很棒，我想球迷們也有同樣的感受。因此我們認為，為什麼不把它送給粉絲呢?」

值得一提的是，此次送出的赫南德茲搖頭娃娃版本是穿著波多黎各國家隊球衣，而非紅襪球衣，葛洛斯曼表示，「在他被交易後，我們與他取得了聯繫，告訴他我們接下來會有這個活動，只要他不會感到不舒服，我們就傾向繼續進行贈送活動。而他確實感到很自在。」

赫南德茲本季在紅襪86場出賽，打擊率僅0.222，敲出6支全壘打，31分打點，吞下68次三振，防守方面，據《Baseball Savant》統計，赫南德茲在紅襪游擊的OAA（出局製造值）低至-14，如此攻守失衡的表現也是他被交易的最大主因。

葛洛斯 總監 波多黎各

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