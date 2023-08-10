MLB／紅襪留雷耶斯 張育成遭指定讓渡

紅襪隊明星游擊手史托瑞重返大聯盟，台灣好手張育成遭放進指定讓渡（DFA）名單，昨天開始生效，張育成未來三條路包含轉戰他隊，紅襪總教練柯拉也認為，很多球隊都喜歡他的防守功力。

張育成今年加盟紅襪，開季打擊正要增溫時左手鉤狀骨骨折，4月25日一路休到7月8日才歸隊，受傷前後都提供紅襪穩定防守，但打擊偶有神來一棒、缺乏穩定性，本季出賽39場，打擊率1成62、全壘打6支、打點18分。

紅襪最終決定留下前天打再見滿貫砲的雷耶斯，柯拉說球隊人手已充足。

張育成被放到讓渡名單，代表未來剩3條路，被釋出、下放小聯盟、被其他隊選走，柯拉說：「張育成是好球員，就看未來幾天發展，他的防守能力會有很多球隊喜歡。」

張育成去年球季從離開守護者隊開始被DFA三次，都有找到新東家，再次被DFA，美國權威交易網站認為，他應會吸引與季後賽無緣的球隊注意。