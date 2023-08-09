MLB／遊騎兵買對人了！ 薛則7局好投助隊豪取8連勝
遊騎兵隊交易大限前盤來塞揚強投薛則（Max Scherzer），他今天面對運動家隊主投7局只失1分，幫助遊騎兵以6：1擊敗運動家，拉出一波8連勝。
薛則今天只在第4局被運動家外野手布雷戴（JJ Bleday）轟出陽春砲，總計今天主投7局被打3支安打，只失1分，投出6次三振、2次保送，拿下轉戰遊騎兵後的第2勝，防禦率降到3.88。
本場比賽出現一段小插曲，薛哲第7局在休息室內看有延遲的比賽轉播畫面，當他上場準備投第7局時，因為他太晚進場，被主審判違規，自動記一顆壞球。薛則退場前和主審爭論。
薛則賽後指出主審只讓他熱身一球，「所以我就只投一球，我以為不會受時間限制，突然我們又被時間限制，這是基於健康和安全考量，無論如何，投手應該被允許進行正常的8球熱身。」
遊騎兵交易大限前就是美西龍頭，他們展現企圖心，換回薛則和蒙哥馬利（Jordan Montgomery），升級先發輪值。這些投資也收到回報，近期拉出一波8連勝，目前68勝46敗，領先美西第2的太空人隊3場勝差。蒙哥馬利上周面對馬林魚隊主投6局失2分奪勝，明天他將擔任先發投手對上運動家。
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