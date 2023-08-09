MLB／史托瑞歸隊首戰吞3K 紅襪DFA張育成後慘敗皇家

紅襪隊明星游擊手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）今天回歸，他首戰表現不佳，吞下3次三振0安打，紅襪終場以3：9不敵皇家隊，近6戰只拿到1勝。

史托瑞（Trevor Story）今年1月因為手肘韌帶受傷動手術，直到近日才順利歸隊，由於他回歸需清出球員名單空間，加上紅襪還有雷耶斯（Pablo Reyes）和烏力亞斯（Luis Urias）兩名中線內野手，因此台灣好手張育成被DFA。

紅襪今天5局打完以2：3落後，但6、7兩局都被攻下3分大局，終場以3：9不敵皇家，目前落後美聯外卡第3的藍鳥達到5場。

史托瑞首戰就擔任先發第3棒，鎮守游擊，前2打席都被三振，第3打席敲出滾地球，第4打席再吞1K，他賽後坦言今晚表現不好，「就像復健期間，有時候表現好，有時候不理想，仍在努力保持穩定，這是現在的主要目標。」