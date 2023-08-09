MLB／復刻林哲瑄！ J-Rod沒收全壘打裝沒事騙倒轉播單位

水手隊球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）今天在比賽中沒收教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）全壘打，卻做出沮喪表情，讓主播一開始以為沒接到，後來才恍然大悟被他騙了，水手官方推特也寫下「請給他一座奧斯卡獎」。

Julio Rodríguez goes full Cheshire Cat on Fernando Tatis Jr. with this home run robbery.



What a play. pic.twitter.com/qQxFevza1X — Daniel Kramer (@DKramer_) 2023年8月9日

水手今天在主場迎戰教士隊，4局上教士球星塔提斯將球擊向中外野，球被J-Rod在牆前沒收。不過他卻沒有露出開心表情，走了幾步才突然微笑，向現場球迷做動作表示自己有接到球，讓整座球場充滿歡呼聲，水手官方推特也上傳圖片，寫下：「外界會給J-Rod金手套獎，我們則會給他一座奧斯卡」。

them: "give him a gold glove!"

us: "give him an oscar!" pic.twitter.com/ByKfLHefef — Seattle Mariners (@Mariners) 2023年8月9日

不過這個畫面中華職棒球迷肯定不陌生，富邦悍將隊外野手林哲瑄曾在2020年一場比賽中，沒收統一獅隊潘傑楷的全壘打球，當下轉播單位和大部分球迷都被「演技」騙到，潘傑楷甚至已跑回本壘慶祝。這次守備也獲得2020年中職年度最佳美技獎，而水手J-Rod今天的美技守備完美復刻。