MLB／紅襪DFA張育成 教頭點出現實不忘優點：會有球隊喜歡

紅襪隊為了將明星游擊手史托瑞（Trevor Story）從傷兵名單中移出，今天決定將台灣好手張育成指定轉讓（DFA），總教練柯拉（Alex Cora）仍大讚張育成展現出的防守能力，只不過進攻方面還有要努力的地方。

張育成今年加盟紅襪隊在打擊增溫時遇到左手鉤狀骨骨折，從4月25日一路休到7月8日才歸隊，雖然提供紅襪隊穩定的防守，但打擊偶有神來一棒、缺乏穩定性，本季出賽39場，有6轟、18分打點，打擊率1成62。

昨天雷耶斯（Pablo Reyes）的單場3安猛打包含再見滿貫砲的表現，讓紅襪隊最終決定留雷耶斯、放掉張育成，柯拉坦言，目前擁有雷耶斯、烏力亞斯（Luis Urias）情況下，人手已然充足。

柯拉感謝張育成在球隊中為防守做出的貢獻，「他為我們展現出很棒的防守。」進攻端柯拉也指出張育成展現出的力量、得點圈打擊表現不錯，只不過球路判斷、揮棒選擇時機上，還有進步的空間。

紅襪會如今將張育成放在讓渡名單中，代表可能被其他球隊挑走，柯拉也相信張育成會吸引其他球隊的興趣，「他曾在一年內效力過4支球隊，大家都在談論他的防守潛力，他是一名很棒的防守者，球隊都喜歡這樣的人，就看事情如何發展。」