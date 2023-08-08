MiLB／守護者高階1A藉拳擊賽行銷 叫「Tim」的都能免費看球

6日守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）和白襪隊安德森（Tim Anderson）在球場上進行拳擊賽，引發網友熱議。守護者高階1A球隊（Lake County Captains）也把握難得行銷機會，舉辦「拉米瑞茲感謝周」活動，只要名字有「Tim」，都能免費看球。

拉米瑞茲在這次拳擊賽擊倒安德森，獲得多數網友支持。今天大聯盟對衝突事件公開懲處，安德森（Tim Anderson）被禁賽6場；拉米瑞茲（Jose Ramirez）則是3場，雙方都將提出上訴，因此暫不執行禁賽。

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🎥: @NBCSWhiteSox pic.twitter.com/HdFluEcmkp — The Sporting News (@sportingnews) 2023年8月6日

守護者高階1A將在主場迎戰小熊隊高階1A，名字有「Tim」的球迷能免費在草地席看球，當天有全壘打大賽活動，穿著拉米瑞茲球衣的球迷，還能參與其他優惠活動。

球團也說明遊戲規則，名字不一定要叫「Tim」，跟「Tim」有關的名字都可以，例如，「Timothy」、「Timmy」。另外，不一定要穿上拉米瑞茲球衣才有優惠，有拉米瑞茲的相關周邊商品也能參與活動。