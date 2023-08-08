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MLB／豪門強投兩樣情 道奇克蕭下周回歸、洋基洛登又變傷兵

聯合新聞網／ 綜合報導
洛登上一場對太空人的比賽中因傷退場，今傳出他將進入15天傷兵名單。 路透社
洛登上一場對太空人的比賽中因傷退場，今傳出他將進入15天傷兵名單。 路透社

道奇洋基本賽季輪值都飽受傷兵所苦，甚至不時要從3A搬救兵。不過近期這兩支球隊的輪值呈現兩樣情，道奇「書僮」克蕭（Clayton Kershaw）在受傷了一個多月後近期將重返大聯盟；反觀洋基季前花大約簽下的左手豪腕洛登（Carlos Rodon），復出6場後又因為大腿拉傷再度進入傷兵名單，對近期吃緊的洋基輪值無疑是雪上加霜。

克蕭雖已高齡35歲，仍然是道奇的不動王牌，在傷前繳出10勝4敗，防禦率2.55的成績，ERA+高達174。除了這兩項傳統數據為球隊之冠，即便缺陣一個多月，克蕭本季的吃局數也依然是陣中最多，在烏力亞斯（Julio Urias）本季陷入迷航的情況下，克蕭對道奇輪值的重要性不言而喻。

克蕭最快本周四就能傷癒復出先發。 法新社
克蕭最快本周四就能傷癒復出先發。 法新社

在六月底面對洛磯的賽事傷了左肩後，克蕭被預計在八月初回到輪值，近期道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）也公開了克蕭的復原進度，表示他有機會在週四登板先發。

遠在東岸的另一個豪門洋基就顯得不太妙了，上周才因赫曼（Domingo German）治療酗酒問題而讓輪值缺了一角，本季塞佛里諾（Luis Severino）、柯特斯（Nestor Cortes）表現也有明顯退步，今天又傳出花大錢簽下的洛登再度因傷勢離開戰線。

今年30歲的洛登季前與洋基簽下6年1.62億美金大合約，被看好與柯爾（Gerrit Cole）組成聯盟頂級的左右護法，沒想到還沒開季就因前臂拉傷、背傷等因素躺在傷兵名單，直到七月才迎來身披條紋戰袍首戰。洛登復出至今表現不盡理想，6場出賽拿下1勝4敗，防禦率高達7.33，只投27局就被敲了8轟。

洛登在上一場對太空人先發的比賽，投不滿三局就狂失5分退場，賽後被證實是大腿拉傷，洛登也表示自己感覺有一瞬間「腳筋被抓住了」。洋基總教練布恩（Aaron Boone）則說洛登進入傷兵名單是保險起見，「他當然想投球，也當然不想進入傷兵名單」，布恩說，「他感覺能自己處理這個問題，但考慮到傷病的性質，加上他今年面對的各種考驗，球隊不希望跟他妥協。」

道奇 洋基 克蕭

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