MLB／張育成生存戰對手 雷耶斯本季首轟就是再見滿貫

因主戰游擊手史托瑞（Trevor Story）回歸而衍生的生存戰，雷耶斯（Pablo Reyes）用球棒為自己強力拉票，單場3安打、再見滿貫砲，幫助紅襪以6：2擊敗皇家隊、結束4連敗，比賽結束瞬間，推特上湧現紅襪迷向台將張育成說再見的留言。

前8局打完比分還是2：2，皇家由赫南德茲（Carlos Hernandez）把關9局下，一出局時被狄佛斯（Rafael Devers）敲二壘打，故意保送卡薩斯（Triston Casas），面對下一棒卻依然是保送、形成滿壘，雷耶斯咬中98.2哩的內角直球掃出再見滿貫砲。

PABLO REYES CALLED GAME!

pic.twitter.com/xAAUqyaTDB — Boston Strong (@BostonStrong_34) 2023年8月8日

雷耶斯此役擔任先發第8棒、游擊手，這一轟，讓他成為1952年6月11日懷特（Sammy White）之後，隊史首位先發棒次在8棒以後敲再見滿貫的選手。

這是雷耶斯本季首轟，而他前一次敲全壘打已是2021年9月5日。時值史托瑞將在明天離開60天傷兵名單，回歸大聯盟，紅襪必須在40人名單清出一席，被預期是張育成、雷耶斯之間的二選一，而雷耶斯這一轟讓張育成的處境更加艱險。

Yu Chang watching that walk-off pic.twitter.com/JvNd2K5MFK — Pod On Lansdowne (@PodOnLansdowne) 2023年8月8日

Yu Chang after watching Pablo Reyes tonight…pic.twitter.com/XJWOurQzDb — Jordan Moore (@iJordanMoore) 2023年8月8日