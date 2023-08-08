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MLB／史托瑞提前明天歸隊 張育成恐是清位置候選之一

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
史托瑞將在明天重返大聯盟，牽動台將張育成在隊上的地位。 路透社
史托瑞將在明天重返大聯盟，牽動台將張育成在隊上的地位。 路透社

原本預計完成20天復健賽行程，紅襪隊主戰游擊手史托瑞（Trevor Story）決定即刻歸隊，他將在明天重返大聯盟，牽動台將張育成在隊上的地位，誰將讓出40人名單的位置遭到指定讓渡？張育成恐怕也是人選之一。

史托瑞1月手肘動刀，歸隊日期漸近，兩天前的說法仍是先完成20天復健賽，預計在本周末回歸，今天行程表大搬風，紅襪公布他將在明天回到大聯盟。

「在小聯盟打了幾場比賽，我感覺所有準備已經就緒。」史托瑞形容，這對他來說有點像小型春訓，如今身體已經感覺到位，本周在守備上會先以守1休1的方式在游擊出賽，預計下周才會開始固定每天擔任先發游擊手。

一旦史托瑞離開60天傷兵名歸回歸，紅襪必須在40人名單清出一個位置，張育成、雷耶斯（Pablo Reyes）被點名是最有可能的人選。

張育成 紅襪

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