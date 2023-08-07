MLB／葛蘭基吞12敗登大聯盟敗投王 差點上場打擊卻被換掉

皇家隊「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）今天主投4局失5分，球隊最終以4：8不敵費城人隊，葛蘭基吞下本季第12敗，與隊友萊爾斯（Jordan Lyles）和洛磯左投弗里蘭（Kyle Freeland）並列大聯盟敗投王。

皇家首局就攻下3分大局，但下半局葛蘭基被費城人史托特（Bryson Stott）轟出追平三分砲。皇家2局上靠者梅蘭德斯（MJ Melendez）陽春砲再度領先，不過葛蘭基2局下又被費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）敲出兩分砲，球隊陷入落後，最終輸球。

put the word out: we up #RingTheBell pic.twitter.com/0tJ9JRaBFh — Philadelphia Phillies (@Phillies) 2023年8月6日

本場比賽亮點是葛蘭基一度有機會站上久違的打擊區，原因是皇家陣中只有2個捕手，主戰捕手培瑞茲（Salvador Perez）第2局因傷退場，為了讓今天擔任指定打擊的費爾明（Freddy Fermin）接替蹲捕，皇家只能取消指定打擊，培瑞茲的棒次由投手來打。

4局上半皇家輪到梅蘭德斯打擊，下一棒的葛蘭基在場邊練打，可惜梅蘭德斯出局結束攻勢。葛蘭基完成4局投球任務後，原本預計是5局上首名打者，但教練選擇換代打。

Zack Greinke was on deck ready to hit for the Royals after taking the lineup spot of the injured Salvador Perez



Unfortunately the inning ended and Greinke got pinch hit for in the 5th pic.twitter.com/F6pJVJkkLm — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2023年8月6日

事實上，葛蘭基今天只用59球，皇家總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）賽後表示，「我也很想看到他擊球，我希望我們7：2領先，這樣我們可以讓他打三次，但我們必須把握贏球機會。」

過去國聯未實施「指定打擊制度」，因此投手有許多打擊機會，而葛蘭基是出名的強打投手，他生涯累積600個打席，敲出9轟、29支二壘安打、34分打點，打擊率2成25。

葛蘭基賽後談到如果真的上場打擊，「我會很開心，我覺得華克（Taijuan Walker）可能會投給我打。」