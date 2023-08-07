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MLB／熊出沒請當心！恐怖小熊咬傷龍頭勇士登外卡第三

聯合新聞網／ 綜合報導
貝林傑今天敲出致勝二壘安打，幫助小熊登上外卡第三。 法新社
貝林傑今天敲出致勝二壘安打，幫助小熊登上外卡第三。 法新社

小熊火熱狀況還在持續！近期一波連勝在外卡爭奪戰急起直追的小熊，今天靠著七月國聯最佳打者貝林傑（Cody Bellinger）關鍵超前二壘安打擊敗聯盟龍頭勇士，拿下這個振奮人心的系列賽。

除了本身狀況絕佳，同為國聯外卡競爭者的紅人、響尾蛇、馬林魚都陷入連敗低潮，賽後小熊靠著這關鍵一勝登頂國聯外卡第三，持續在八月份上演驚奇。

如果有人在六月初說小熊將成為國聯最具競爭力的球隊，恐怕會引來一陣質疑。畢竟當時的小熊距離5成勝率有10場，跟分區龍頭之間有7.5場勝差。但在近兩個月後，這句話儼然已經成真，小熊曾在上個月拉出一波7年來最長8連勝，並宣布從賣家轉為買家，於交易大限截止前交易來了三壘重砲卡德拉里歐（Jeimer Candelario）。

交易大限後小熊戰績持續上揚，繳出了5勝1敗的佳績，而同分區的紅人則是苦吞6連敗，包括今天被國聯倒數的國民橫掃。同樣在明星賽前展現黑馬之姿的響尾蛇及馬林魚也沒多好，前者近10戰只贏2場，後者則是明星賽後狀況雪崩式下滑，勝率甚至不及.250。這讓氣勢正旺的小熊一路超車登上外卡第三，距離分區第一的釀酒人也只剩下1.5場勝差。

「很棒的主場比賽」，今天在五局上將超前分阻殺在本壘前的陶克曼（Mike Tauchman）說，「這不是個秘密，整個國聯的球隊都被勇士隊甩在身後。他們是一支很棒的球隊，能夠在系列賽戰勝他們，證明了若我們繼續走在現在的道路上、持續打出這樣子的棒球，我們能夠跟所有球隊競爭。」

小熊主帥羅斯（David Ross）表示能夠拿下對勇士的系列賽是很大的定心丸，賽季還剩下50場左右，還有很長的路要走。「氣勢是一個強大的東西」，羅斯說，「當你打得好，管理層也透過補強支持，這有助於拉抬士氣、幫助球員維持信心和信念。當你正在贏球，會開始期待獲勝並尋找方法，這會提高專注度。」

小熊 貝林傑

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