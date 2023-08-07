MLB／白襪安德森昨被KO 今連發9篇神秘推文被酸爆：發文數比全壘打多

白襪游擊手安德森（Tim Anderson）和守護者球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）昨天在球場上演拳擊賽，最終安德森被KO倒地，引發全美熱議。安德森賽後沒有受訪，他今天卻在個人推特連發9篇文。

拉米瑞茲昨天受訪時指控安德森，「他一直都不尊重比賽，導火線不是昨天的比賽，而是更久之前，我終於找到機會跟他說點什麼，告訴他『不要這樣』。」

安德森今天則在推特連續發文寫道，「你們知道這一切發生都有原因」、「我們專注在這鳥事」、「經過這狗屎一分鐘」「當我倒下時繼續取笑我」、「一堆混蛋也換邊了」、「誰給失敗者意見」、「你們毀了我」、「希望你們也撿起我放下的東西」、「更大的景象」。

you know all this happening for a reason … — Seven (@TimAnderson7) 2023年8月6日

這些發文讓網友們摸不著頭緒，紛紛留言調侃，「腦震盪症狀減輕的跡象」、「你今天的發文比一年打得全壘打還多，太瘋狂了」、「如果你打不贏就不要迎戰，特別是在全國直播」。

安德森本季成績陷入大低潮，已出賽87場，只敲出1轟、19分打點，打擊率2成44，整體攻擊指數（OPS）0.576，勝場貢獻值（WAR）為-1.6。