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MLB／紅襪慘敗給藍鳥被橫掃 張育成美技守備是少數亮點

中央社／ 洛杉磯6日專電
紅襪隊在5局結束時已1：11大幅落後，眼看反攻近乎無望，便派出野手雷耶斯（Pablo Reyes）上投手丘消化局數。 路透社
紅襪隊在5局結束時已1：11大幅落後，眼看反攻近乎無望，便派出野手雷耶斯（Pablo Reyes）上投手丘消化局數。 路透社

美國職棒波士頓紅襪今天1比13大比數輸給多倫多藍鳥，少數令主場球迷歡呼的場面之一是，替補上場的游擊手張育成上演華麗轉身傳球的美技動作。

藍鳥這個週末3連勝橫掃紅襪。雙方交戰之前原本戰績接近，在競爭國聯外卡資格的追逐中，藍鳥僅領先紅襪2場勝差。但紅襪吞3連敗之後，一口氣拉大為落後5場勝差。

藍鳥從第3局開始接連得分，5局打完已經11比1大幅領先，到了尾聲更拉大到12分差距。紅襪反攻近乎無望，派出野手雷耶斯（Pablo Reyes）上場投球，消化局數。

紅襪唯一分數是一壘手卡薩斯（Triston Casas）4局下敲出陽春全壘打。

台灣好手張育成這場比賽沒有先發，5局下代打4棒明星三壘手狄佛斯（Rafael Devers）。當時紅襪1比11落後。張育成本場2次打擊沒有安打，一次內野滾地球、一次中外野平飛球出局。

張育成6局站上游擊區就有流暢的守備演出，影片登上官網首頁。當時藍鳥9棒迪隆（Paul DeJong）敲出滾地球，靠近二壘壘包，張育成橫移之後，接球、轉身、快傳一氣呵成，電視主播大呼這是紅襪本場最精彩的守備之一。

藍鳥大勝，24歲的菜鳥施奈德（Davis Schneider）持續創造驚奇。這場僅僅是他大聯盟生涯的第3場比賽，5打數敲出4支安打，包括1支全壘打，包辦4分打點。

施奈德最近這3場比賽，締造了大聯盟新人罕見紀錄，是史上首位前3戰敲出9支安打、包括2支全壘打的菜鳥。

點我看張育成美技守備影片

藍鳥 張育成 紅襪

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