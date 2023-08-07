快訊

女星挑戰後空翻遭摸胸、扯褲頭險走光 網痛批電視台無回應

小紅書女力數「香港6大怪點」 第3點網友公認「最撐不住」

台積電熊本設廠 日專家質疑「問題一堆」警告別高興太早

MLB／藤浪晉太郎「準完美一局」 102.6哩飆破日投紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
日籍投手藤浪晉太郎只差1球就能達成「完美一局」，今天好投之餘，還以102.6哩（約165.1公里）的火球刷新日本投手快球速紀錄。 美聯社
日籍投手藤浪晉太郎只差1球就能達成「完美一局」，今天好投之餘，還以102.6哩（約165.1公里）的火球刷新日本投手快球速紀錄。 美聯社

距離「完美一局」，藤浪晉太郎就只差1球，但今天好投之餘，還以102.6哩（約165.1公里）的火球刷新日本投手快球速紀錄，壓制性的好投獲得金鶯隊教頭海德（Brandon Hyde）力讚。

金鶯今天靠5名投手聯手封鎖，以2：0擊敗大都會隊，成為本季大聯盟第二支、美聯第一支達到70勝的球隊。

藤浪在8局登板，面對阿隆索（Pete Alonso）、史都華（DJ Stewart）都是3球三振，面對納瓦耶茲（Omar Narvaez）的打席也是先取得2好球，第3球被打成游擊上方的小飛球出局，差一點就是9球3K的完美一局。

藤浪破紀錄的一球出現在面對史都華的第3球，而從大聯盟導入Statcast系統以來，日籍投手僅大谷翔平、藤浪晉太郎投過超過100哩的球速，大谷的最速一球為2022年9月10日面對太空人隊時的101.4哩，而藤浪光是本季已被測出92球100哩以上、7球102哩以上，先前的最快紀錄為102.1哩，此役以102.6哩突破自我。

「這是我看過最棒的藤浪表現，擁有驚人、宰制性的球威。」海德表示，看了他今天的表現，克服控球問題，「我為他感到驕傲，他完全展現了藤浪是怎樣的一名投手。」

大聯盟 金鶯 藤浪晋太郎

延伸閱讀

MLB／藤浪晉太郎2局無失分飆4次三振 金鶯投手群寫隊史紀錄

MLB／藤浪晉太郎2局完美表現 金鶯鐵牛棚失靈遭費城人逆轉

MLB／藤浪晉太郎連兩天挨打 金鶯花光5分領先仍贏光芒

MLB／藤浪晉太郎熱身3度暴投像丟雪球 退場捶胸仰天有洋蔥

相關新聞

MLB／天使6連敗勝率跌破5成 教頭：還不到放棄時刻

天使隊今天打到延長10局以2：3輸給水手隊，吞下6連敗、4連戰遭到橫掃，從7月18日以來首度勝率跌破5成，天使教頭尼文（...

MLB／藤浪晉太郎「準完美一局」 102.6哩飆破日投紀錄

距離「完美一局」，藤浪晉太郎就只差1球，但今天好投之餘，還以102.6哩（約165.1公里）的火球刷新日本投手快球速紀錄...

MLB／洋基左投洛登2.2局失5分還傷退 太空人全壘打秀取勝

洋基與太空人隊三連戰最終戰，洋基推出明星左投洛登（Carlos Rodon）先發，結果他只投2.2局就失掉5分，還提前傷退。儘管洋基今天打線發揮出色，但太空人全場轟出4發全壘打，終場以9：7力退洋基。

MLB／重新找回打擊全能 葉力奇：不再在乎人們怎麼想

釀酒人本季至今團隊OPS排名聯盟倒數第五，如今能位居國聯中區龍頭，除了不差的投手群，前國聯MVP葉力奇（Christian Yelich）的復活也是一大主因。本季他擺脫近三年的低潮，重新在跑打兩端繳出

MLB／明尼蘇達子弟成為家鄉英雄 名捕茂爾入選雙城名人堂

今年是一代鐵捕茂爾（Joe Mauer）首次獲得名人堂票選資格，雖然尚未得知是否有機會入龕，但茂爾率先入選了雙城隊史名人堂。今天雙城在對戰響尾蛇賽前，舉行了這名退役名將的隊史名人堂儀式。而出身自明尼蘇

MLB／兩軍場上格鬥 守護者教頭評右勾拳「不有趣但好想笑」

白襪今天以7：4擊敗守護者隊之戰，把棒球場變成拳擊場，拉米瑞茲（Jose Ramirez）、安德森（Tim Anders...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦