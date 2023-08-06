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MLB／重新找回打擊全能 葉力奇：不再在乎人們怎麼想

聯合新聞網／ 綜合報導
葉力奇本季表現大復活，是釀酒人打線的重要支柱。 路透社
葉力奇本季表現大復活，是釀酒人打線的重要支柱。 路透社

釀酒人本季至今團隊OPS排名聯盟倒數第五，如今能位居國聯中區龍頭，除了不差的投手群，前國聯MVP葉力奇（Christian Yelich）的復活也是一大主因。本季他擺脫近三年的低潮，重新在跑打兩端繳出全能身手，是釀酒人貧弱打線的最大支柱。而葉力奇近期受訪時被問及表現如何觸底反彈，他也娓娓道來過去幾年的心聲。

葉力奇在2017年底被馬林魚交易至釀酒人，在轉隊前兩年繳出堪稱瘋狂的打擊數據，在MVP票選上分別排名第一跟第二，連兩年拿下國聯打擊王，OPS皆超過1，是這段期間最可怕的打者。沒想到，2019季末的右膝蓋骨折為他後續的退化埋下未爆彈，在2019年後葉力奇就不復MVP身手，已經連續三年OPS未達0.8，從聯盟第一級變成平均中上的打者。

在歷經了三年的低迷後，葉力奇本季和2019年的MVP競爭者貝林傑（Cody Bellinger）攜手復活，至今高達134的OPS+是近四年最高。目前OPS、安打、打點、盜壘等多項打擊數據都領跑全隊，扮演打線領頭羊。

近期在接受Podcast節目採訪時，葉力奇談到總有許多球迷問他過去幾年「發生了什麼」？而他則正面回答了這個問題，表示球迷們永遠沒辦法滿足期待。「過去幾年來我的表現總是被衡量，原因是在2018至2019年繳出的成績」，葉力奇說，「但未來無論我對球隊做出什麼貢獻，總有人會問『這是2018年的你嗎？還是2019年的？』人們總是期待那種水準的比賽，因此只需要明白，大多數時候球迷不會為你感到滿意。」

葉力奇也提到，對於球迷間的討論漠不關心，控制住自己能控制的一切，才是能夠專注在球場的方法。「我依舊認為我有能力當一名好球員，但我不覺得我的成績標準是OPS在1以上，這個沒人能辦到」，葉力奇說，「這些討論已經到了我不再關心的地步，我不在乎人們怎麼說或怎麼想，球迷總是會有意見，而他們也有權有意見，它永遠伴隨著一名職業運動員。我知道我已盡我所能做準備，我每天都想打得好讓球隊贏球，這是我唯一能控制的。」

釀酒人 葉力奇

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