MLB／這就是友愛之邦！接收費城人球迷鼓勵後透納敲致勝轟

季前與費城人簽下11年3億美元合約的透納（Trea Turner）本季表現完全不及格，不只打擊成績不到聯盟平均，還曾被親媽在觀眾席上噓。

為了幫助透納走出生涯最大低潮，近期費城人球迷還特意在透納上場打擊時給予掌聲。而透納今天也隨即用行動回應，在比賽中敲出逆轉的三分彈，賽後他也感謝球迷們的鼓勵。

HE ANSWERED THE CALL#RingTheBell pic.twitter.com/TquMSmVkV8 — Philadelphia Phillies (@Phillies) 2023年8月5日

透納季前在經典賽出賽短短6場掃出5轟平大會紀錄，令不少球迷期待他新賽季的火力供輸。然而透納本季至今的表現只能說是荒腔走板，賽前僅繳出.236/.289/.367的打擊三圍，OPS+78遠低於聯盟平均。

透納糟糕的成績是令費城人季初走得艱辛的原因，就連親媽都看不下去，還曾傳簡訊告訴他「幾乎每個打席都在噓」。面對自家花大錢簽下的球星陷入大低潮，素有「友愛之邦」美名的費城球迷近期在透納上場打擊時不吝給予掌聲，盼他能盡快振作。

Philadelphia fans give Trea Turner a standing ovation to show that they still support him through his tough season pic.twitter.com/fkSb14wRcQ — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2023年8月4日

彷彿是感受到了球迷們的力量，透納今天在對戰皇家比賽的六局下半，落後一分且一二壘有人之際，鎖定一顆94英里的伸卡球，掃出一發超前三分砲。這發全壘打讓費城人主場球迷陷入瘋狂，在透納繞壘時歡呼聲越來越大，直到透納從一壘休息室出來致謝。

透納在八局下半又追加一支帶有打點的二壘安打，幫助球隊打下超前分，單場4分打點也是本季新高。這是透納自6/25的首發全壘打，也是第2支壘上有人時敲出的全壘打，今天他用一棒就追平過去21場比賽打回的打點數。

「這是個很棒的經驗，因為我已經好一陣子沒有這麼做(開轟)了」，透納說，「這就是我想要做的：當一個全方位的打者、確實擊球並為比賽帶來影響力，考量到過去幾天的狀況，這感覺非常好。」

對於球迷們的熱情歡呼與支持，透納也頗有感觸，他表示這像是有人在背後支撐他。「我忘記了三天前發生的失誤」，透納說，他在前幾天對戰馬林魚的延長賽發生嚴重失誤，但球迷還是給予鼓勵，「我一次只專注一件事情，過去已經無法改變，而未來尚未到來。」