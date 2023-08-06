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MLB／張育成3支0 紅襪外野手遭內規禁賽原因不能說

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅襪隊主力外野手佛度戈（Alex Verdugo）疑似因違反內規遭罰坐板凳。 法新社
紅襪隊主力外野手佛度戈（Alex Verdugo）疑似因違反內規遭罰坐板凳。 法新社

紅襪隊今天以4：5輸給藍鳥隊，吞下3連敗、3連戰吞下前2敗，在美聯外卡競爭上「倒退嚕」，不僅9局下的跑壘出現致命疏失，主力外野手佛度戈（Alex Verdugo）疑似因違反內規遭罰坐板凳，更讓教頭柯拉（Alex Cora）直言：「今天是我在紅襪執教以來最爛的一天。」

台將張育成擔任先發第9棒、游擊手，後段移防一壘，3打數沒有安打，3打席依序是三振、二壘方向滾地球、三壘方向滾地球出局，賽後打擊率1成65。

藍鳥此役先取得3：0領先，紅襪4局下靠狄佛斯（Rafael Devers）三分砲逼平戰局，藍鳥在6局上貝爾特（Brandon Belt）、9局上基爾邁爾（Kevin Kiermaier）的打席都在滿壘敲安，各帶有1分打點，藍鳥帶著5：3領先進入9局下。

紅襪不是沒有翻盤戰局的機會，一出局後連3棒安打先追回1分，王寇納（Connor Wong）打向中外野的深遠飛球最終進入手套，二壘上的馬奎爾（Reese McGuire）因回壘不及出局，形成再見雙殺。

此役引起更多討論的是佛度戈原本在今天的紅襪先發名單上，最終被拉下且全場未上，柯拉證實是「我的決定」，他表示，「每個人都有各自的問題，不管是什麼，都應該處理好，準備好在比賽中上場，但今天我們倒退走了，我有責任，因為我是這支球隊的領袖。」

柯拉僅暗示佛度戈沒有準備好出賽，但拒絕透露更多細節，佛度戈也無意揭曉答案，被問到今天是否有準時抵達球場時回應：「當然」。

佛度戈表示，「我也希望可以準備好上場，我希望幫助球隊贏球，我們現在能做的就是準備明天的比賽。」柯拉表示，佛度戈有機會在明天就回歸出賽。

紅襪 藍鳥 張育成

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