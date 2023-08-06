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MLB／張育成本季第6轟 紅襪輸藍鳥

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
旅美好手張育成7局下轟出中左外野陽春砲，本季第6轟出爐。 美聯社
旅美好手張育成7局下轟出中左外野陽春砲，本季第6轟出爐。 美聯社

旅美好手張育成連續9場比賽未開轟，昨天在波士頓主場重新開張，對藍鳥隊之戰7局下轟出中左外野陽春砲，本季第6轟、生涯第20轟出爐，紅襪終場3：7落敗，終止對戰7連勝。

大聯盟本季賽事只剩不到兩個月，紅襪近6戰吞下5敗，戰績57勝52敗在美聯東區排名第4，只領先洋基隊半場勝差，美聯外卡暫居第5，還未拚進前3名保障名單。

張育成昨天再扛先發9棒游擊手，面對藍鳥先發投手馬諾亞，3局下三壘平飛球、5局下游擊滾地球出局，7局下三度對決，在2好1壞後逮中93.5英里速球，轟上芬威球場「綠色怪物」全壘打牆，一度幫助紅襪追成3：6，也打退馬諾亞。

張育成3打數1安打，本季出賽37場打擊率1成70、全壘打6支、打點18分，昨天砲轟馬諾亞，也是繼7月23日對大都會隊強投薛則（已被交易到遊騎兵隊）開轟後，相隔9場比賽再度出現全壘打。

紅襪投手群昨天被揮出14支安打，包括5支全壘打，先發投手派克斯頓挨了3轟，投5局失4分吞敗，紅襪從一開賽就落後到比賽結束，本季首次輸給藍鳥。

波士頓 東區 張育成 紅襪 藍鳥 大都會 洋基 薛則 遊騎兵

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