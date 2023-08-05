MLB／教士拚外卡王牌卻倒下 馬斯葛洛夫肩傷要關機三周

教士交易大限前決定當買家，持續補進希爾（Rich Hill）、一壘手崔志萬等好手，不過今日傳出壞消息，當家王牌馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）右肩發炎被放入15天傷兵名單，預計將關機三周，代表最快要9月才會復出。

馬斯葛洛夫近期接受檢查發現右肩膀出現發炎反應，預期將缺席至少3周，總管普瑞勒（A.J. Preller）表示不排除季末復出的可能性，並認為不會需要動刀，但他後續也說，直到進一步檢查後，才能確定馬斯葛洛夫的下一步行動。

「老實說，我以為我們只是例行性檢查......但他們發現了肩膀發炎，」馬斯格羅夫說道，「我渴望能夠出賽，但一切都告訴我們，我們需要往後退一步，休息一下。」

這讓教士的晉級季後賽之路變得更加險峻。馬斯葛洛夫本季17場先發，防禦率僅3.05，其中自六月以來表現相當出色，11場先發失分都在3分內，繳出10場優質先發，防禦率僅1.88。

不過好消息是，教士日前透過交易中埔近了左投希爾，還透過交易巴洛（Scott Barlow）來加強牛棚，這能讓馬丁尼茲（Nick Martinez）頂上先發空缺，加上瓦卡（Michael Wacha）將傷癒歸隊，教士目前先發的問題仍不需要太擔心。