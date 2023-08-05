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MLB／勇士3轟擊垮小熊率先70勝 本季209轟全聯盟最猛

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
勇士對小熊隊之戰又出現3轟，團隊209轟在大聯盟排名第1，率先拿到第70勝。 美聯社
勇士對小熊隊之戰又出現3轟，團隊209轟在大聯盟排名第1，率先拿到第70勝。 美聯社

勇士隊本季全壘打砲火凶猛，今天對小熊隊之戰又出現3轟，團隊209轟在大聯盟排名第1，終場以8：0獲勝，最近3連勝、近7戰6勝，成為首支奪下70勝的球隊。

勇士作客芝加哥展開3連戰首戰，也是本季首次對決小熊，全場出現14支安打，包括4局上墨菲（Sean Murphy）兩分砲、歐蘇納（Marcell Ozuna）陽春砲、7局上萊里（Austin Riley）陽春砲，一路領先到比賽結束。

勇士左投弗里德傷癒歸隊第一場就投出王牌水準。 路透社
勇士左投弗里德傷癒歸隊第一場就投出王牌水準。 路透社

勇士左投弗里德（Max Fried）傷癒歸隊，近3個月首次亮相，先發6局只被揮出3支安打，飆出8次三振，優質表現奪下本季第3勝。

弗里德去年在國聯塞揚獎票選排名第2，本季飽受傷痛之苦，今天重返大聯盟前，先在小聯盟投了4場復健賽，終於再度踏上大聯盟投手丘，生涯對戰小熊5連勝，他說：「很緊張，期待這一天很久了，感覺球路比預期犀利。」

勇士是大聯盟唯一超過200轟的球隊，接著是道奇隊174轟、天使隊167轟，勇士戰績70勝37敗也是大聯盟最佳，在國聯東區遙遙領先。

勇士 大聯盟 小熊隊

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