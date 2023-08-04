MLB／前塞揚凱柯回大聯盟 雙城柯瑞亞：期待再為他接滾地球

前塞揚左投凱柯（Dallas Keuchel）去年遭遊騎兵釋出後，直到今年6月才以小聯盟約加盟雙城，今日也傳來好消息˙雙城因王牌投手萊恩（Joe Ryan）受傷，決定拉上凱可，這也是自去年9月後再度回到大聯盟。

現年35歲的凱柯曾在2015年賽季效力太空人，232局投球拿下20勝8敗、防禦率2.48，並在同年入選全明星賽，季後也得到美聯塞揚獎的殊榮。然而他自2021年開始狀況大幅下跌，去年先後在白襪、響尾蛇與遊騎兵等球隊出賽，不過表現仍不見起色，總計14場出賽僅拿下2勝9敗，防禦率9.20。

凱柯今年在小聯盟的表現不俗，6場先發，被敲28支安打僅丟6分(4分自責分)，投出28次三振和12次保送，防禦率僅1.13，也讓雙城決定在先發人手不足的情況下，優先拉上凱可。

萊恩目前仍不確定將缺陣多久，不過先發輪值目前仍舊穩定，原有的葛雷（Sonny Gray）、前田健太、羅培茲（Pablo Lopez）和歐貝爾(Bailey Ober)，再加上凱柯，雙城目前仍不需要擔心投手戰力不足的問題。

值得一提的是凱柯得知消息後也傳訊給過去太空人時期的隊友、目前為雙城主力游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），對於兩人可望再次並肩作戰，柯瑞亞就說：「我很為他開心，我知道他是名滾地球投手，期帶再次在他身後接滾地球。」